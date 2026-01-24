El papa León XIV mantuvo el sábado en el Vaticano su primer encuentro con altos ejecutivos de las industrias minera y energética, en una audiencia privada que reunió a referentes globales del sector para discutir enfoques éticos y sustentables en el desarrollo de proyectos en un campo clave de la economía global. El encuentro dio continuidad a una tradición de diálogo impulsada por su antecesor, el papa Francisco, entre la Iglesia y las empresas vinculadas a los recursos naturales.

La reunión congregó a más de una docena de ejecutivos, entre ellos los máximos responsables de compañías como BHP, Vale e Ivanhoe Mines, y fue organizada por la Comisión Pontificia para América Latina, que preside el propio León XIV. El eje central del intercambio fue cómo compatibilizar la creciente demanda global de minerales con el cuidado del ambiente, el respeto por las comunidades locales y la generación de empleo de calidad, con foco particular en Latinoamérica y el Caribe.

Según explicaron participantes del encuentro, el diálogo se enmarcó en una línea de trabajo que la Iglesia viene desarrollando desde hace años con universidades, organizaciones sociales, sindicatos y entidades empresarias.

De hecho, se trata del séptimo encuentro de la Iniciativa Construyendo Puentes que inauguró el pontífice argentino en 2022 y que estructura su labor sobre la base de tres pilares: la escucha sincera de las necesidades locales, el discernimiento social comunitario según el Magisterio Social Pontificio y la iniciación de procesos hacia una transición justa.

🔴 EMPRESARIOS DE TODO EL MUNDO CON EL PAPA LEÓN XIV#ElDiarioDeLaTarde pic.twitter.com/IAFwDUQ2b6 — A24.com (@A24COM) January 24, 2026

En ese contexto, José Luis Manzano, chairman de Integra Capital, señaló que el objetivo fue “ juntar a líderes de la industria de energía y de la industria minera con Su Santidad y discutir los temas comunes, que son el cuidado de la casa común, el cambio climático y la fuerte demanda de minerales que está creciendo, sobre todo por la inteligencia artificial y la transición energética ”.

Manzano subrayó que uno de los puntos centrales fue analizar cómo satisfacer esa demanda “sin afectar el ambiente, sin afectar a las comunidades, creando empleos de calidad”, y destacó el rol de la Iglesia como puente con los sectores más vulnerables. “ Un esfuerzo común que ponga la capilaridad de la Iglesia, que llega a los que menos tienen, junto con la industria para trabajar por una minería sustentable, legal e inclusiva, es un punto de encuentro ”, afirmó.

Del trabajo a lo largo de los seis encuentros sinodales previos, entre 2022 y 2025, surgió la idea de sumar al proceso de diálogo a los empresarios de sectores críticos para pensar en conjunto el desarrollo económico bajo la impronta de la justicia socio-climática, detalló Vatican News.

En tal sentido, la relación entre los proyectos productivos y las comunidades donde se desarrollan fue un vector central del intercambio entre el Papa León XIV y los empresarios. “ Si la minería no deja nada en la comunidad, si la gente ve pasar el oro o el litio y no queda nada en el lugar, se siente como un despojo. Los proyectos tienen que dejar una impronta de mejora, de progreso y de inclusión” , sostuvo Manzano, al hacer un balance del intercambio.

Desde su perspectiva, el encuentro permitió una discusión abierta sobre las problemáticas del sector. “ Habla de un Papa muy dispuesto a escuchar y al diálogo, y me llevo un balance muy positivo de este primer encuentro ”, concluyó.

You tube

En la misma línea, Hugo Eurnekian, CEO de Corporación América, destacó el nivel de involucramiento del Pontífice en los temas tratados. “ El tiempo que dedicó y el conocimiento que tiene del tema abre mucha expectativa de que pueda haber un diálogo fecundo entre comunidades, trabajadores, empresas y gobiernos para llevar adelante los proyectos ”, afirmó. Según señaló, ese canal de comunicación podría facilitar el avance de iniciativas que hoy se encuentran demoradas.

El encuentro se desarrolló sin declaraciones públicas oficiales y fue interpretado como una señal inicial de la impronta que León XIV buscará imprimir en su vínculo con la industria minera y petrolera, con foco en el diálogo, la sustentabilidad y el desarrollo territorial, en un contexto de creciente competencia global por los minerales clave para la transición energética. Antes de la audiencia privada con el Papa, los empresarios participaron en un desayuno de trabajo coordinado por la PCAL, para interiorizarse sobre las conclusiones de los encuentros previos con otros actores de la sociedad.

Al encuentro en el Vaticano asistieron altos ejecutivos de algunas de las principales compañías mineras, energéticas y de trading de recursos naturales a nivel global. Además de Manzano y Eurnekián, participaron otros referentes del sector en la Argentina como Alejandro Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, uno de los principales grupos privados de energía de América Latina y Bettina Bulgheroni, titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP)

Destacaron además algunas de las principales firmas a nivel global de empresas como BHP, Vale, Rio Tinto y Mercuria, junto con actores estratégicos en la producción de litio, cobre, hierro, oro y minerales críticos para la transición energética y el desarrollo tecnológico de Sigma Lithium, Pilbara Minerals, Ivanhoe Mines, Lundin Mining y Ganfeng Lithium.

El perfil de los asistentes combinó líderes de empresas mineras y petroleras, holdings de inversión y operadores integrados de la cadena de valor de los recursos naturales. De acuerdo con los organizadores, la diversidad de los participantes buscó reflejar la amplitud del sector y facilitar un intercambio que incluyera tanto a grandes productores globales como a actores con operaciones directas en territorios donde el vínculo con las comunidades locales y el impacto ambiental resultan centrales para el desarrollo de los proyectos.