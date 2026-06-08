El discurso del papa León XIV en el marco de su visita a España.

El papa León XIV recibió este lunes por la tarde a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una audiencia privada celebrada en la Nunciatura Apostólica, donde el pontífice se aloja durante su visita a Madrid.

El encuentro, que comenzó a las 16:00 horas, duró exactamente 15 minutos, el tiempo establecido para este tipo de reuniones privadas del papa, según confirmaron a EFE fuentes de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso estuvo acompañada por dos de sus consejeros: Miguel Ángel García, titular de Presidencia, Justicia y Administración Local, y Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Antes del encuentro, la presidenta madrileña había explicado a los periodistas acreditados para la visita papal que abordaría con el pontífice asuntos vinculados a la familia, la infancia y la vida.

Los temas tratados en la reunión entre Díaz Ayuso y el papa León XIV. Mariscal

El segundo encuentro entre Díaz Ayuso y León XIV en menos de diez días

No es la primera vez que ambos se reúnen en este periodo. Díaz Ayuso ya había mantenido un encuentro con el papa el pasado 1 de junio en el Vaticano, apenas días antes de su viaje a España. En aquella ocasión, la presidenta le aseguró al pontífice que “España es un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato diferencias”.

La secuencia de dos reuniones en tan poco tiempo refleja el interés de la Comunidad de Madrid por proyectar una relación institucional visible con la Santa Sede en el marco de una visita papal con enorme impacto mediático y logístico en la capital.

La conversación entre el papa León XIV y Pedro Sánchez en su llegada a España. ChatGPT

El pedido de solidaridad de León XIV con los migrantes y refugiados

León XIV marcó este lunes el tercer día de su visita a España con un discurso histórico en el Congreso, en el que pidió una respuesta solidaria para los migrantes, y un encuentro con los obispos en el que les solicitó responder con justicia y reparación ante la “plaga” de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

Según el pontífice, “la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”. Para León XIV, “es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”.

El papa repitió además ante los diputados y senadores su llamada a rebajar la crispación porque la pluralidad política, dijo, no debería degenerar en descalificación permanente. “La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación”, proclamó en una intervención que después elogiaron los principales líderes políticos, incluido Sánchez y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

La congregación que reunió León XIV a las puertas de la Nunciatura

A las puertas de la Nunciatura se congregaron alrededor de medio centenar de personas, entre grupos de curiosos y varias familias con bebés, además de una decena de medios de comunicación, a la espera de ver la salida del papa hacia la Catedral de la Almudena para la oración y el homenaje a la Virgen.

Entre los congregados había también varias víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, que no habían sido citadas al encuentro que el papa también mantuvo esta tarde en la Nunciatura.