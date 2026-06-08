El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, confirmó ayer la visita del papa Leon XIV a Uruguay en el mes de noviembre. El sumo pontífice visitará Montevideo, el departamento de Florida y otro departamento al norte del Río Negro, aún no confirmado.

“Lo otro sería que sea un lugar que pueda tener una tradición de fe, de vida cristiana. Florida lo es -sin dudas- porque allí está la virgen de los Treinta y Tres, la patrona de Uruguay”, señaló el arzobispo de Montevideo en el marco de la procesión de Corpus Cristi.

León XIV se reunió con el presidente Yamandú Orsi en octubre del año pasado, en el marco de la gira europea del mandatario en la que le extendió la invitación para que emprenda el viaje al país, retomando la agenda que tenía prevista su antecesor, Francisco.

La gira del papa en España

“En España es impresionante lo que ha hecho, tanto a nivel de los católicos como de toda la sociedad (...) Dio un discurso bellísimo que creo que ayuda también a la unidad de los españoles. Confiamos también en que ayude a la unidad de los uruguayos”, dijo Sturla.

El papa congregó ayer, domingo, en Madrid a 1,5 millones de personas en el acto más multitudinario de su visita a España, una misa en la plaza de Cibeles en la que instó a salir del “egoísmo”, comprometerse con el “bien común” y a que la religiosidad “no sea un museo del pasado que visitar”.

Después, en un encuentro con personalidades del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, León XIV recibió una de las ovaciones más larga de todo su pontificado y animó a la sociedad y a las instituciones a impulsar un “diálogo social” en el que la Iglesia, con sus errores y aciertos, anhela participar en contacto con el mundo contemporáneo.