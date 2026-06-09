Las reacciones políticas del PP y el PSOE por la visita del papa León XIV.

El discurso del papa León XIV en el Congreso de España no tardó ni 24 horas en convertirse en una herramienta política. Este martes, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, acusó al Gobierno de utilizar al pontífice como “escudo humano” para que no se hable de “su corrupción”, una actitud que calificó directamente de “patética”.

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, habló desde Moncloa con el mensaje contrario: las palabras del papa han sido un “espaldarazo desinteresado” a la política migratoria del Gobierno.

Las declaraciones del papa León XIV que ameritaron las interpretaciones contrarias del PP y el PSOE. EFE

La posición del PP luego del discurso del papa y su interpretación política

La portavoz popular reconoció que el discurso de León XIV en el Congreso tuvo “gran profundidad y altura”, pero rechazó interpretarlo. Hacerlo, dijo, sería “un ejercicio de soberbia”.

Cuando se le preguntó por la aparente contradicción entre el mensaje del pontífice sobre inmigración y los pactos que el PP ha firmado con Vox en varias comunidades autónomas, incluyendo la llamada “prioridad nacional”, Muñoz respondió que el papa habló de que “no se puede discriminar a nadie por su raza ni por su origen” y que “ningún acuerdo que haya firmado el PP contravendría estos derechos fundamentales”.

Según su interpretación, León XIV también defendió el derecho de los inmigrantes a residir en sus lugares de origen, la importancia de políticas migratorias “en las que no haya caos” y la necesidad de luchar contra las mafias. “¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con las palabras del papa León?”, preguntó. Y añadió que el PP “no se siente en absoluto interpelado” por el discurso papal en materia migratoria.

Sobre las referencias implícitas al aborto y la eutanasia en el discurso del pontífice, Muñoz fue concisa: “No creo que el papa fuera al Congreso a hacer una reprimenda sobre las leyes que se aprueban en la cámara. No es su labor. Ha venido a traer su mensaje pastoral”.

Las declaraciones de Ester Muñoz para criticar la posición del PSOE con respecto a los discursos pronunciados por el papa. Zipi

Los argumentos del PSOE para criticar la posición del PP y Vox

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, tomó el camino opuesto. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, afirmó que el Gobierno ve en el Vaticano “un aliado” a su visión del mundo en cuestiones como la paz, el respeto a la dignidad humana y el multilateralismo, y que el discurso del papa ha supuesto un “espaldarazo” a su política migratoria.

El dardo más directo de Saiz fue hacia la derecha parlamentaria: le gustaría que los aplausos que PP y Vox tributaron a León XIV en el Congreso se tradujeran en “votos favorables” a políticas del Ejecutivo como la regularización extraordinaria de migrantes, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad o el ingreso mínimo vital.

“La coherencia se demuestra andando”, subrayó Saiz, que también se refirió a las “piedras en el camino” que, según dijo, algunos gobiernos autonómicos del PP han puesto al proceso de regularización. “Creo que estos mensajes del papa han sido un espaldarazo desinteresado a la política migratoria del Gobierno de España”, insistió.