El informe analiza, desde noviembre de 2023 hasta octubre de este año, cómo se movieron los precios y la oferte de alquileres en AMBA y CABA.

En esta noticia Cómo cambió el mercado inmobiliaria con la nueva ley

Un reciente relevamiento de la Universidad de San Andrés y la compañía Mercado Libre mostraron cómo cambió la variación en el mercado de inmuebles y alquileres luego de los cambios aplicados a la ley de alquileres.

El informe analiza, desde noviembre de 2023 hasta octubre de este año, cómo se movieron los precios y la oferte de alquileres en AMBA y CABA.

Cómo cambió el mercado inmobiliaria con la nueva ley

El informe expresa que CABA, GBA Norte, Sur y Oeste se registran variaciones intermensuales en el precio de venta por m² en dólares de departamentos del 1.2%, 0.9%, 0.5% y 0.3%, respectivamente, respecto a septiembre de 2026. En el mercado de casas, las variaciones intermensuales son del -0.1% en CABA, del -3.9% en GBA Norte, y del 0.2% en GBA Oeste; mientras que no se registró variación en GBA Sur.

En CABA, GBA Norte, Sur y Oeste, las variaciones del precio de alquiler en pesos corrientes de departamentos han sido del 0.8%, 1.5%, 2.2% y 1.0%, respectivamente, respecto a septiembre de 2026. En octubre de 2026, el mercado de casas a la venta se encuentra a la baja en CABA, GBA Sur y GBA Oeste desde septiembre de 2026, agosto de 2026 y agosto de 2026, respectivamente. En cambio, el mercado de casas a la venta se encuentra en neutro en GBA Norte desde agosto de 2026.

Cómo cambiaron los precios del alquiler por aglomerado. UdeSA y Mercado Libre

Retiro fue el barrio porteño que registró el mayor aumento tanto en los precios de venta en dólares (+6.5% interanual) como en alquileres de departamentos (+7.3% intermensual). Mientras que en el conurbano, Presidente Perón tuvo un salto atípico del 19.5% interanual en venta de casas, y Esteban Echeverría lideró las subas intermensuales de alquileres (9.3% en casas y 4.8% en departamentos).

Mercado de Alquileres (Precios en pesos corrientes)

+317.0% : Aumento de oferta de departamentos en alquiler en AMBA (Oct 2026 vs Nov 2023).

+17.9% : Variación interanual (Oct 2026 vs Oct 2025) del precio mediano de alquiler de departamentos en AMBA.

+18.3% : Variación interanual (Oct 2026 vs Oct 2025) del precio de alquiler de casas en AMBA.

+25.2%: Aumento interanual de alquileres de departamentos en CABA (el más alto del AMBA).

Mercado de Compraventa (Precios en dólares por m²)

+2.2% : Variación interanual del precio de venta de departamentos en AMBA (Oct 2026 vs Oct 2025).

+0.1% : Variación interanual del precio de venta de casas en AMBA.

+3.2% : Variación interanual en CABA (Departamentos).

-1.4% : Variación interanual en CABA (Casas).

+11.6%: Aumento interanual de la demanda de compra de departamentos en CABA (Sept 2026 vs Sept 2025).

Otro de los datos más interensantes es el cambio en la oferta de alquileres. La cantidad de departamentos disponibles para alquilar en AMBA aumentó un 317% .

Así cambió la oferta de alquileres en AMBA. UdeSA y Mercado Libre

El informe concluye ue los datos de demanda reflejan una “mejora de la actividad del sector”.Sin embargo, aclaran que esta suba está “favorecida por una base de comparación baja”, ya que en septiembre del año anterior (2025) la demanda había caído fuertemente. En este sentido, se afirma que “habrá que confirmar en los próximos relevamientos si el repunte se sostiene” teniendo en cuenta el nuevo esquema de fondeo para créditos hipotecarios, que ya tuvo licitaciones en septiembre y octubre.