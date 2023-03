Cuatro señales sombrías para la economía de 2023 y 2024

La inflación y la pérdida del poder adquisitivo del peso se profundiza mes a mes, y no sólo desde los resultados oficiales sino también desde las expectativas. Tras el 6% de enero, los analistas elevaron significativamente la inflación esperada para este año y el que viene, según se desprende de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC).

Del relevamiento realizado en la segunda quincena de febrero participaron siete consultoras y centros de estudios económicos que incrementaron sus previsiones de suba del índice de precios para los próximos meses y a su vez redujeron sus perspectivas para el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

En tanto, las expectativas sobre el resultado fiscal y el tipo de cambio, tanto para el dólar oficial como el dólar blue, se mantuvieron estables, con muy leves variaciones.

Inflación

El principal flagelo de la actualidad económica es el de la inflación, o pérdida del poder de compra del peso. Si bien hace ya más de 15 años que Argentina convive con inflaciones anuales de dos dígitos, en la pospandemia se alcanzó otro escalón.

Y no parece que pronto pueda volverse atrás, dado que las expectativas de los analistas marcaron una ostensible suba de la inflación esperada para los próximos dos años . Según la mediana de respuestas de la EMEC, la inflación esperada para 2023 trepó de 80% a 85%, mientras que la previsión para 2024 aumentó de 55% a 65%.

Este incremento de los pronósticos de inflación están alimentados por proyecciones alcistas al cortísimo plazo, luego del 6% de enero. Ya para febrero, la inflación mensual esperada pasó de 5,3% en la EMEC anterior a 5,8% en el último relevamiento. Similar fue lo que ocurrió para marzo y abril, que en la edición anterior marcaban 5,6% y 4,8%, respectivamente, y en la más reciente, 5,8% y 5,3%.

Y en el camino a las elecciones, la situación no es menos sombría: 5,3% para mayo, 5,5% para junio, 5,2% tanto para julio como para agosto y 5,1% tanto para septiembre como octubre. Es decir, de acuerdo con los analistas, el oficialismo llegaría a las elecciones presidenciales con todos los datos mensuales del año arriba del 5%.

De cumplirse las proyecciones de inflación para 2023 y 2024, con 2022 serían los tres años de mayor inflación desde la salida de la híper en 1991. Además, entre 2020 y 2023, Alberto Fernández habrá completado su mandato con una inflación acumulada de más de 630%.

Comercio exterior

Otra mala noticia viene por el lado del comercio exterior, dado que las previsiones de las exportaciones bajaron un 5% respecto a la EMEC anterior. Es que, debido al creciente impacto de la sequía en el frente agrícola, las expectativas de ventas al exterior se contrajeron de u$s 84.400 millones a u$s 80.800 millones.

En tanto, también cayeron las perspectivas para 2024, de casi u$s 90.000 millones a u$s 82.000 millones, casi un 10% del total de las exportaciones.

Por el lado de las importaciones, en tanto, la tónica es similar, con una caída de las compras esperadas para este año desde los u$s 78.000 millones a los u$s 74.000 millones en apenas un mes, mientras que para 2024 la rebaja es mayor: de u$s 84.500 millones a u$s 74.300 millones.

Dólar

En cuanto al tipo de cambio, no hubo grandes variaciones en las expectativas.

Los analistas manifestaron esperar para diciembre de este año, según la mediana de respuestas, una cotización oficial de $ 335 y una cotización blue de $ 524. En tanto, para diciembre de 2024, el dólar oficial rondaría los $ 550 y el informal, los $ 700.

La proyección para el dólar contado con liquidación (dólar CCL) sí tuvo un salto preocupante relevante respecto a la EMEC del mes previo.

Es que la cotización esperada para diciembre de 2023 pasó de $ 517 a $ 570, mientras que el previsto para fin de 2024 subió de $ 696 a $ 847, siempre a partir de la mediana de las respuestas a la encuesta.

Déficit fiscal y PBI

Las perspectivas sobre el resultado fiscal no cambiaron casi nada, al mantenerse el déficit primario esperado para este año en 2% del PBI, mientras que el rojo previsto para 2024 pasó de 1% a 1,1%, según la mediana de los guarismos volcados por los analistas.

Pero sí variarion algo más las expectativas de crecimiento para este año, que bajaron de 2% a 1,1%, en línea con el mal dato de diciembre que arrojó el Estimador Mensual de Actividad (EMAE) del Indec, lo que deja un arrastre estadístico negativo para este año. Es decir, el nivel con el que comienza 2023 es menor al nivel promedio de 2022.

En tanto, las expectativas para el año que viene se mantienen en 2%.

Sobre la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluidos bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la edición de este mes participaron Management & Fit, Alphacast, Abeceb, ACM, LCG, PGK Consultores y Idepi-Unpaz.