El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, expuso las proyecciones de empleo que tiene para toda la industria de gas y petróleo para los próximos cinco años, considerando las inversiones anunciadas.

Según el director de la compañía, que expuso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, los picos de contratación se darán durante la construcción de la infraestructura para luego estabilizarse en un menor nivel, que de todas formas implica duplicar la cantidad de empleos que tiene hoy el yacimiento.

Hacia 2029, Marín señaló que se prevé que Vaca Muerta genere hasta 90.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que se distribuyen en partes iguales.

La cantidad de puestos, sobre todo indirectos, se irá reduciendo hacia 2035, cuando espera que la cifra se estabilice en torno a los 45.000 puestos de trabajo adicionales a los actuales. Esto, explicó Marin, implicaría duplicar los niveles de empleo que tiene hoy el sector en el yacimiento de Vaca Muerta. Para ese entonces, la mayoría se concentrará en el área de upstream y se reducirá el nivel de trabajadores en infraestructura y operación de plantas.

En medio de los récords de producción de petróleo que alcanzó el país, el director de la principal energética del país planteó que esa meta se alcanzó porque se dio un “círculo virtuoso” generado por una serie de condiciones que se dieron. Entre ellas, destacó al Gobierno.

“Hay una transformación macro, de mayor estabilidad, de desregulación en curso que conviene”, dijo Marín.

Además, reveló: “Nosotros ya estamos aplicando la nueva ley laboral”, en referencia a la reforma aprobada a principios de este año.

También destacó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), porque “sin RIGI no hay LNG”, en particular por la estabilidad a largo plazo que otorga el régimen, lo que ponderó por encima de los beneficios tributarios.

En este sentido, anticipó que para 2031 esperan que todo el sector reporte exportaciones por u$s 53.000 millones. De ellos, agregó, YPF podría explicar entre u$s 17.000 millones y u$s 20.000 millones a partir de 2031.

“La balanza comercial para 2032 puede ser de más de u$s 40.000 millones. Es un gran cambio, el LNG es un cambio extraordinario equivalente al actual complejo sojero hasta 2051“.

Esto, consideró, también se dará gracias al rol de la empresa que conduce: “YPF es condición necesaria para que se desarrolle toda Vaca Muerta, pero no es condición suficiente”.

El contexto mencionado habilitó a que se produjeran una serie de anuncios de inversión, en muchos de los cuales YPF tuvo un rol fundamental. “La inversión en oil&gas en los próximos cinco años va a ser de u$s 135.000 millones. La mayor inversión puntual puede llegar a ser Neuquén en los próximos cinco años”, anticipó Marín, quien auguró que también traccionará a proveedores de servicios.

Por último, anticipó que en septiembre del año que viene será la primera exportación de gas a Europa.

Sobre el futuro de la compañía, anticipó: “YPF va a ser una compañía gross de 2 millones de barriles, sin el offshore. Tenemos 16.500 pozos auditados a perforar. Cuando dejemos la compañía va a estar entre las 10 mas grandes del mundo en shale, la única integrada y la número uno en exportaciones de Argentina”.

Negocios

La petrolera anunció diferentes alianzas y cambios en su estrategia de negocios. Una de ellas fue el lanzamiento de su línea black, que incluirá también el expendio de hamburguesas de McDonald´s.

En este sentido, Marín detalló: “En Río Negro no hay McDonald´s. Me encantaría que los pibes, cuando me vaya, digan ‘gracias a YPF pude comer McDonald´s en mi provincia’. Nosotros podemos dar eso en el flujo de la ruta 3″.

También destacó que por la estrategia de otorgar beneficios en horas que no le resultaban rentables a las estaciones, “no hay hora en la que YPF pierda plata”.

Una de las decisiones más resonantes que tomó la petrolera fue la de abandonar campos maduros para concentrarse en la explotación de no convencionales. "Cada barril que sacamos del convencional y pusimos en no convencional, a los inversores les generamos u$s 1500 millones de ganancia por año“.

Por último, anticipó que a partir del 8 de agosto la gente podrá comprar acciones de YPF desde la aplicación de la compañía. Una de las motivaciones para hacer esto fue la proliferación de estafas que se dio en las redes sociales, donde se mostraron incluso, contó, videos del propio Marín hablando en distintos idiomas para vender falsas inversiones en la empresa.

“A partir del 8 de agosto, toda la gente puede comprar acciones de YPF desde la aplicación sin abrir cuenta comitente, y va a dudar entre comprar un café o comprar una acción”, remató.

Mensaje a empresarios

Ante un auditorio de empresarios y funcionarios de Córdoba, Marín dejó un mensaje político.

“Nosotros (por YPF), no miramos el riesgo país ni qué sale en el diario. Miramos el largo plazo. Si ustedes quieren que cambie la Argentina, no hay que especular si un presidente es reelecto, porque si no están jugando al revés de lo que quieren, están jugando a que haya un cambio de ciclo político”, dijo Marín.