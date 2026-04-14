Este martes, el Gobierno Nacional prorrogó y modificó el Programa de Acompañamiento Social, impulsado por el Ministerio de Capital Humano. Extendió su vigencia y ajustó los lineamientos operativos para fortalecer la asistencia a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Lo hizo a través de la Resolución 90/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Esta ayuda, emitida a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en reemplazo del plan Potenciar Trabajo, apunta a promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de las familias con menos recursos. De acuerdo con la publicación oficial, el programa se extenderá por otros 48 meses, desde la entrada en vigencia de la normativa. La misma responde a la necesidad de consolidar los números obtenidos en la reducción de la pobreza y la indigencia durante los últimos años, según las cifras oficiales. La iniciativa fue establecida por el decreto N° 198/24, con el objetivo de promover la inclusión y fortalecer tanto los núcleos familiares como la comunidad en la que residen los beneficiarios. El diseño y la implementación del programa son llevados a cabo por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, en articulación con otras áreas del Estado nacional. La nueva normativa establece que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, encargada de la coordinación y supervisión del programa, mantendrá su funcionamiento durante el plazo previsto, a menos que cumpla antes el objetivo para el cual fue creada. La resolución señala que las circunstancias que motivaron la creación de la Unidad Ejecutora permanecen vigentes y justifican su continuidad. Cabe aclarar que, a partir de ahora, el programa no será más abierto, sino que limitará a quienes ya eran titulares hasta el momento. Los grupos prioritarios son: