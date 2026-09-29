Los cajeros de supermercado que trabajan bajo el convenio de Comercio cobrarán en octubre de 2026 más de $ 1.320.000 brutos por jornada completa. El monto exacto depende de la categoría y de algunos adicionales que se suman en el recibo.

Los valores surgen de las escalas oficiales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). El gremio firmó el acuerdo paritario el 22 de julio de 2026 con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

El acuerdo alcanza a todos los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 , que es el que rige para los empleados de comercio, incluidos los de las cadenas de supermercados. Fijó un aumento del 5,7% en tres tramos, entre julio y septiembre, y ese último valor se mantiene durante octubre y noviembre.

Para quienes quieran chequear su recibo, conviene revisar tres datos: la categoría, la suma no remunerativa y el adicional por “falla de caja”, un monto que solo cobran quienes trabajan en la caja. A continuación, el detalle de cada uno.

Sueldo de un cajero de supermercado en octubre de 2026, según la categoría

El convenio divide a los cajeros en tres categorías: A, B y C. La categoría de cada trabajador figura en su recibo de sueldo.

Para octubre rigen los mismos valores que en septiembre y noviembre, porque la escala agrupa esos tres meses en un solo tramo. Son montos brutos, es decir, antes de los descuentos de jubilación, obra social y aportes sindicales.

Cuánto cobra cada categoría

Cajeros A: $ 1.320.875 en total ($ 1.200.875 de básico más $ 120.000 de suma no remunerativa).

Cajeros B: $ 1.326.821 en total ($ 1.206.821 de básico más $ 120.000 de suma no remunerativa).

Cajeros C: $ 1.334.462 en total ($ 1.214.462 de básico más $ 120.000 de suma no remunerativa).

La categoría de cada trabajador figura en su recibo de sueldo. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Qué es la suma no remunerativa de $ 120.000

Es un monto fijo que se cobra junto con el sueldo, pero sobre el que no se hacen aportes jubilatorios. Según el acuerdo, se incorporará al básico en seis tramos de $ 20.000, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027 .

La suma extraordinaria de $ 25.000 que se pagó en julio y agosto ya no se liquida en octubre.

Qué adicionales suma un cajero al sueldo básico

Además del básico, los cajeros cobran un adicional propio de su función, conocido como “falla de caja” (artículo 30 del convenio). Compensa el riesgo de manejar dinero y tiene estos valores entre septiembre y noviembre:

Cajeros A y C: $ 147.107,23 por mes.

Cajeros B: $ 579.273,89 por mes.

A esto se suman dos rubros que aplica todo empleado de comercio. La antigüedad equivale al 1% por cada año trabajado y se calcula sobre lo remunerativo y lo no remunerativo. El presentismo es la asignación complementaria del artículo 40 del CCT 130/75, que se cobra por asistencia y puntualidad.

Cuándo se cobra el sueldo

El salario de octubre se paga hasta el cuarto día hábil de noviembre, como establece la Ley de Contrato de Trabajo para los empleados mensualizados.

Quienes trabajan a tiempo parcial cobran un monto proporcional a las horas de su jornada.

¿Puede cambiar el sueldo en octubre?

Sí. El acuerdo prevé que FAECYS y las cámaras empresarias vuelvan a reunirse en octubre de 2026 para revisar las escalas, las sumas y los porcentajes según la evolución de la economía.

Si de esa reunión surge un nuevo aumento, los montos de octubre podrían modificarse. Mientras tanto, los valores vigentes son los de la escala actual, que funcionan como piso: algunas cadenas pagan extras por acuerdos propios que no forman parte de la paritaria general.