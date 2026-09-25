El Día del Empleado de Comercio es una fecha de gran relevancia para el sector laboral más numeroso del país y, en 2026, se celebra el lunes, pese a que la fecha se conmemora el 26.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las entidades empresarias del sector pactaron esta modificación, excepcionalmente para este año. El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT 130/75.

Día del Empleado de Comercio: qué pasa con supermercados y shoppings

De acuerdo a la Ley 26.541, el Día del Empleado de Comercio equivale legalmente a un feriado nacional para los comerciantes. Esto significa que tienen derecho a no presentar tareas y, en caso de ser convocados a trabajar, los empleados deberán cobrar el 100% extra de su jornada de trabajo.

En caso de decidir no trabajar, los empleados no tendrán descuentos ni faltas y su remuneración mensual deberá ser la habitual.

Sin embargo, para el resto de la población será un día habitual: los bancos, escuelas, organismos públicos, industrias y otras actividades funcionarán con normalidad. En el caso de los shoppings, supermercados y grandes cadenas, la ley rige, pero puede variar la apertura de acuerdo a una decisión de la empresa. Esto también ocurre con pequeños comercios donde sus dueños deciden abrir igualmente los locales.

Archivo.

Entonces, la jornada no determina que los shoppings deban cerrar sus puertas , pero sí que los trabajadores encuadrados como empleados de comercio no deben trabajar. Gran parte de las cadenas suelen permanecer cerradas en estas fechas, pero algunas funcionan de manera limitada y con menos personal.

Antes de acercarse a un comercio o cadena, se recomienda revisar sus canales oficiales de comunicación para asegurarse de que estén abiertos el próximo 28 de septiembre.

Día del Empleado de Comercio: ¿cómo se cobra?

La Ley 26.541 le da a la jornada el mismo tratamiento que a un feriado nacional para todo el sector mercantil: quienes trabajen ese día deben cobrar el doble de su remuneración habitual.

Además, dispone que “no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal”.