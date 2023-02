Cuánto cuesta la interna del Frente de Todos: el riesgo para la inflación que el Gobierno desestima

El presidente Alberto Fernández desestimó que la interna política que protagoniza el Frente de Todos (FdT), que tuvo uno de sus momentos más álgidos en 2022 y determinó la abrupta salida de Martín Guzmán, agite la inflación; aunque resulta complejo hacer el cálculo, la disputa cerró con el mayor shock de precios del año, y la incertidumbre copó todas las proyecciones.



"Hay circunstancias exógenas, la guerra, y endógenas que tiene que ver con una puja distributiva del ingreso donde, claramente, algunos están ganando mucho dinero", asumió el Presidente, Alberto Fernández, en una entrevista con María O'Donnell al abordar las múltiples causas que generan inflación .

En ese sentido, además de cuestionar el uso de la emisión monetaria para "tapar" el déficit fiscal habló de la "inflación autoconstruida" y explicó que "muchos formadores de precios ante la posibilidad de que algún precio altere las reglas de sus comercios, aumentan los precios ".

"Estoy hablando del quiosquero que escucha que podría subir la luz, entonces dice: ¡Uy, me va a afectar la tarifa de la luz, ya empiezo a remarcar", aclaró y marcó que no es responsabilidad de los consumidores sino de los "pequeños formadores de precios" mientras que, según distinguió, los grandes "arman sus cálculos con muchos elementos que fluyen".

El Gobierno prueba distintas herramientas para anclar la inflación

"Solamente en materia energética, como consecuencia de la guerra, la Argentina perdió u$s 5.000 millones", planteó con un cálculo que es parte del pedido que realizó el ministro Sergio Massa al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que contemple el costo de la guerra en las cuentas locales y alivie los pagos de la deuda.

el peso de la política en la economía

Fernández apuntó a los efectos que produjo primero la pandemia, en un contexto de "tierra arrasada" por el macrismo, y luego las consecuencias de la guerra que en 2022 coincidió con una fuerte sequía , pero descartó analizar el peso específico que aporta la interna de poder con Cristina Kirchner, a la situación económica .

"Nada, no mezclemos la interna en este punto", aseveró Fernández a Urbana Play sobre el mayor pico de inflación del año (7,4%) que se produjo en julio, con la salida del ministro de Economía, luego de perder la pulseada con el ala más dura del cristinismo.

"El costo de la incertidumbre", coinciden distintos analistas al ser consultados sobre la incidencia de este factor en el comportamiento de los precios que golpea fuerte el bolsillo de los argentinos.

La "interna" del FdT aumenta la incertidumbre económica y la brecha cambiaria, factores claves en la evolución de precios

El impacto de la interna en el dólar

Como referencia, lo que se puede medir es el costo de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo que saltó de 50 a 160%, en el peor momento cuando el dólar informal tocó los $ 350 .

"Si no hay certidumbre no hay certeza de provisión de dólares para pagar importaciones, si aparecen dificultades para acceder al mercado, las empresas toman el tipo de cambio del dólar financiero como referencia de precios y eso complica bajar la inflación", analizó Ricardo Delgado, director de Analytica.

En Argentina uno de los principales factores de incertidumbre es la restricción externa que, en el llano, se refleja en "miedo a que no se pueda reemplazar mercadería", resume Javier Timerman, director de Adcap y describe que esa situación "hace subir el dólar y se convierte en un círculo vicioso" .

"La corrida cambiaria, incluida la salida de Guzmán, fue cara" , reconoció Hernán Letcher, economista de CEPA pero aclaró que fueron el resultado de un proceso a partir del "festival de importaciones" que denunció la vicepresidenta .

"Los dos años anteriores habías tenido un comportamiento con los dólares demasiado laxo" y algo similar con tema precios con una política "muy indulgente en término de discusión de regulaciones", destacó.

Como consecuencia, Letcher señala que no sólo no se recuperó poder adquisitivo, sino que "se generó una tensión cambiaria con costos significativos".

En concreto, aunque el valor del dólar informal no incide de forma directa en el costo de las importaciones, sectores industriales dependientes de insumos en el exterior aseguran que aquel momento imprimió un shock en las estructuras de costos de hasta 40%, por la fuerte expectativa al alza que se generó sobre el valor de la moneda internacional.

tensa calma y riesgo latente

La imposibilidad de estabilizar la diferencia cambiaria en torno al 70%, una de las metas planteadas por el equipo económico de Sergio Massa, según concuerdan, mantiene latente el riesgo de alza en la evolución de precios.

La brecha cambiaria en torno al 100% pone tensión sobre los precios

Aunque el año inicia con una "tensa calma" que genera mejores expectativas en comparación con el ciclo anterior, "la brecha de entre 100 y 90 por ciento ya es crónica y explica que la incertidumbre no cesa y no lo hará si no hay cambios profundos", indicó Delgado.

Letcher asumió el peso de las diferencias políticas del FdT sobre las expectativas de inflación, pero aclaró que tanto el dólar contado con liquidación (CCL) como el "blue" se movieron al 65 y 75 por ciento , aproximadamente, por debajo de la inflación anual. "Ahora, si porque aumentó el blue alguien remarca, es especulación", precisó.

