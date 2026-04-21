Tras la muerte de un jubilado, muchos familiares se preguntan si pueden acceder al cobro de una pensión o beneficio económico. Si bien existen ciertos mecanismos para repartir bienes como el testamento hecho en vida o la Ley de Sucesiones, para el caso del traslado del ingreso mensual económico se deben cumplir ciertos requisitos. Desde la página oficial de ANSES explican que tras la muerte de un beneficiario podrán acceder a una pensión los siguientes familiares: Los familiares necesitarán una serie de documentos para tramitar la pensión por el fallecimiento de un jubilado: Desde ANSES informan que previo al trámite se deberá: A su vez, el trámite deberá ser realizado entre los 10 días hábiles y hasta 6 meses posteriores al fallecimiento. Cumplido el plazo deberá hacerse de forma presencial.