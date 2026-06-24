La estatal implementará un descuento del 40% sobre el monto de la factura eléctrica para jubilados que cobran la prima por edad y para becarios del Fondo de Solidaridad, siempre que el consumo mensual sea inferior a 230 kb y se cumplan requisitos de titularidad y potencia contratada.

La Unidad Ejecutora de Transformación Energética (UTE) informó que la bonificación se aplica mientras el consumo del hogar se mantenga por debajo del umbral de 230 kb al mes. Para los jubilados, el beneficio está dirigido a quienes reciben la prestación de prima por edad: el organismo estima que son aproximadamente 70.000 personas en total, de las cuales 17.000 ya fueron identificadas por la empresa.

“Recomendamos cambiar el titular a su nombre a quienes estén en esa situación, siempre que además cumplan con los demás requisitos”, explicó Juan Carlos Patrone, gerente de UTE. Entre las condiciones figura tener una potencia contratada menor o igual a 3,5 kb, contar con un único servicio eléctrico a su nombre y que ese servicio esté asociado a la tarifa residencial.

En el caso de los becarios del Fondo de Solidaridad, UTE indicó que los estudiantes deberán completar un formulario en la web para que la empresa analice el caso. El descuento se otorgará si el hogar de origen del becario cumple las mismas condiciones que rigen para los jubilados: consumo bajo el umbral, potencia contratada adecuada y titularidad única del servicio.

La medida apunta a aliviar la carga de los hogares de menores recursos y a focalizar subsidios en consumidores de bajo consumo. UTE precisó que la identificación de beneficiarios y las verificaciones se realizarán a partir de cruces de datos internos y de la documentación presentada por los interesados.

Quedan por definirse los detalles operativos sobre la implementación —plazos de inscripción, vigencia del beneficio y mecanismos de control— que UTE difundirá en su web y canales oficiales.