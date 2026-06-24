En esta noticia ¿Qué significa soñar con La Misa?

Este martes, 23 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1626 (La Misa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 23 de junio

1° 1626 11° 2698 2° 1220 12° 7315 3° 0882 13° 2340 4° 9036 14° 6015 5° 6781 15° 4374 6° 1681 16° 8782 7° 7864 17° 2071 8° 4951 18° 3865 9° 8689 19° 1912 10° 0744 20° 5441

¿Qué significa soñar con La Misa?

Soñar con La Misa suele reflejar necesidad de guía espiritual, consuelo o perdón. Indica deseo de reconectar con valores, comunidad y un orden interior.

Si participas con calma, apunta a paz y renovación; si llegas tarde o te sientes incómodo, puede señalar culpa, dudas o un conflicto moral pendiente.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.