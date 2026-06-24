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Este martes, 23 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1626 (La Misa).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 23 de junio
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|0882
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|2340
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|9036
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|6015
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|4374
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|1681
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|7864
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|2071
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|4951
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|0744
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|5441
¿Qué significa soñar con La Misa?
Soñar con La Misa suele reflejar necesidad de guía espiritual, consuelo o perdón. Indica deseo de reconectar con valores, comunidad y un orden interior.
Si participas con calma, apunta a paz y renovación; si llegas tarde o te sientes incómodo, puede señalar culpa, dudas o un conflicto moral pendiente.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.