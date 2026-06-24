En esta noticia

Este martes, 23 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1626 (La Misa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 23 de junio

 162611° 2698
 2°122012° 7315
 3°088213° 2340
 4°903614° 6015
 5°678115° 4374
 6°168116° 8782
 7°786417° 2071
 8°495118° 3865
 9°868919° 1912
 10°074420° 5441

Inaugurarán el tren bala más rápido del mundo: irá a más de 300 km/h y unirá dos países que son potencias mundiales

Inauguran un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en segundos: será el orgullo de este país

¿Qué significa soñar con La Misa?

Soñar con La Misa suele reflejar necesidad de guía espiritual, consuelo o perdón. Indica deseo de reconectar con valores, comunidad y un orden interior.

Si participas con calma, apunta a paz y renovación; si llegas tarde o te sientes incómodo, puede señalar culpa, dudas o un conflicto moral pendiente.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.