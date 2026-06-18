La empresa argentina Liliana Electrodomésticos anunció el lanzamiento de una nueva línea de cafeteras expess orientada al segmento de café de especialidad.

La nueva propuesta de la marca, fundada en 1946 y con casi 8 décadas de historia, está compuesta por cinco modelos pensados para distintos niveles de experiencia y formas de consumo, e incluye equipos compatibles con cápsulas, café molido y café en grano.

Según explicaron desde Liliana, la decisión responde a un fenómeno que se consolidó en los últimos años en el país: el café dejó de ser únicamente una bebida cotidiana y pasó a integrarse a distintos momentos del día, desde el primer trago de la mañana hasta una pausa laboral o un encuentro entre amigos, con formatos que van del espresso al cold brew.

Cómo son las nuevas cafeteras de Liliana

En el extremo más accesible de la línea se ubica la cafetera express digital ProSteam AC987, que cuesta $ 279.999 en la página oficial de la marca. Combina pantalla táctil, una bomba de presión de 20 bar y vaporizador regulable, además de funciones automáticas para preparar café frío, americano y espuma de leche en una o dos tazas. Según la compañía, este modelo busca funcionar como una primera aproximación al mundo del espresso para quienes recién se inician en la preparación de café en casa.

La cafetera Liliana ProSteam AC987.

En el otro extremo se encuentra la cafetera GrindBrew AC995, presentada como el modelo más sofisticado del catálogo y cuyo valor se eleva a $ 799.999.

Incorpora un molinillo integrado con 20 niveles de regulación, un tanque de leche incorporado y doce funciones automáticas que permiten preparar espresso, cappuccino, latte y café frío, entre otras variantes, cubriendo todo el proceso desde el grano hasta la taza.

La GrindBrew AC995 es la cafetera "tope de gama" de Liliana.

Entre ambos extremos, la línea suma cuatro modelos adicionales con distintas combinaciones de automatización, sistemas de espumado y molienda: BaristaPro AC989 ($ 299.999), LatteSense AC991 ($ 399.999), GrindSense AC993 ($ 599.999) y Dual Cafexpert AC985 2 en 1 ($ 299.999). La Dual Cafexpert AC985, en particular, se destaca por admitir tanto cápsulas pequeñas como café molido, lo que la posiciona como una opción híbrida dentro de la oferta.

Una alianza cafetera

Desde la empresa explicaron que el objetivo del lanzamiento es ampliar el acceso a la experiencia del café de especialidad entre distintos perfiles de consumidores, “desde quienes están dando sus primeros pasos en el mundo del espresso hasta aquellos que buscan una experiencia premium y personalizada”, según indicaron fuentes de la marca.

La GrindSense AC993 cuenta con molinillo integrado.

El desembarco en este segmento viene acompañado de una alianza con Bonafide, una de las marcas de café más conocidas en el mercado local. Ambas compañías prevén desarrollar acciones conjuntas para mostrar distintas formas de preparar café en el hogar utilizando los nuevos equipos, en lo que describen como una iniciativa para promover nuevos hábitos de consumo doméstico.

La línea completa ya está disponible en comercios y a través de los canales de venta oficiales de Liliana Electrodomésticos.