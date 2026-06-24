REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy miércoles 24 de junio cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1490 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa acumula en lo que va de junio un incremento de $ 60, que supera largamente a los $ 25 que ganó en mayo (cerró ese mes a $ 1430). Además, ya superó el valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar mayorista quedó en $ 1427,10 para la compra y $ 1477 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1794,60.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,6% correspondiente al dato del IPC de abril.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1924 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy miércoles 24 de junio cotiza a $ 1485 para la compra y $ 1505 para la venta. Se trata del valor más alto en 5 meses (había cerrado con esa misma cotización el 21 de enero).

El paralelo suma así un aumento de $ 75 en el sexto mes del año. Desde que arrancó el 2026, no obstante, acumula una baja de $ 25 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,01%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el martes la entidad adquirió u$s 20 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 11.010 millones en 95 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 47.469 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 24 de junio

El dólar oficial hoy miércoles 24 de junio cotiza a $ 1490 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.425,000 1.475,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.425,000 1.475,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.425,000 1.485,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.440,000 1.480,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.419,500 1.474,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.415,000 1.475,000 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.435,000 1.475,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.415,000 1.475,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.425,000 1.475,000

Volvió el dólar: por qué aumenta la presión y la volatilidad cambiaria

El segundo semestre ya se ve en el horizonte. Y el dólar lo sabe. En lo que va de junio subió 3,8% y esta semana aumentará la presión sobre el tipo de cambio, impulsada por un cóctel de factores locales y globales. La mayor fortaleza global de la divisa estadounidense, el vencimiento de bonos dólar linked a fin de mes y el cobro del aguinaldo lo empujan al alza, en los últimos días del trimestre dorado del agro.

El dólar mayorista cerró el viernes a $ 1461 en la punta vendedora, mientras que el oficial operó a $ 1480. Aún está lejos del techo de la banda, pero los días de calma parecen haber quedado en el pasado.

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