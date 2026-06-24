Durante este martes, 23 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 8684 - La Iglesia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de junio

1° 8684 11° 3811 2° 6424 12° 6305 3° 4492 13° 1194 4° 9605 14° 1572 5° 4264 15° 8869 6° 6641 16° 0605 7° 3502 17° 4513 8° 5025 18° 7451 9° 2294 19° 6416 10° 9570 20° 5487

¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con La Iglesia suele indicar búsqueda de guía interior y consuelo. Puede reflejar necesidad de respuestas, perdón o reconexión con tus valores.

También puede señalar presión social o culpa por decisiones recientes. Si el templo aparece luminoso y abierto, sugiere esperanza; si está cerrado o en ruinas, advierte dudas y estancamiento.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.