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Durante este martes, 23 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 8684 - La Iglesia

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de junio

 8684 11° 3811 
 2°6424 12° 6305
 3°4492 13° 1194 
 4°9605 14° 1572 
 5°4264 15° 8869 
 6°6641 16° 0605 
 7°3502 17° 4513 
 8°5025 18° 7451 
 9°229419° 6416 
 10°9570 20° 5487 

¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con La Iglesia suele indicar búsqueda de guía interior y consuelo. Puede reflejar necesidad de respuestas, perdón o reconexión con tus valores.

También puede señalar presión social o culpa por decisiones recientes. Si el templo aparece luminoso y abierto, sugiere esperanza; si está cerrado o en ruinas, advierte dudas y estancamiento.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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