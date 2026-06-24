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Durante este martes, 23 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 8684 - La Iglesia
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de junio
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|3811
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|4492
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|9605
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|1572
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|8869
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|6641
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|3502
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|4513
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|5025
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|7451
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|9570
|20°
|5487
¿Qué significa soñar con La Iglesia?
Soñar con La Iglesia suele indicar búsqueda de guía interior y consuelo. Puede reflejar necesidad de respuestas, perdón o reconexión con tus valores.
También puede señalar presión social o culpa por decisiones recientes. Si el templo aparece luminoso y abierto, sugiere esperanza; si está cerrado o en ruinas, advierte dudas y estancamiento.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.