La oposición volvió a fracasar este martes en su intento por avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados no logró reunir el quórum de 129 legisladores necesarios para habilitar el debate, en medio de una estrategia coordinada del oficialismo para bloquear la iniciativa.

Con el respaldo de sus aliados del PRO y la UCR, La Libertad Avanza consiguió desactivar la sesión impulsada por Unión por la Patria, la izquierda y otros bloques opositores. Además, el oficialismo avanzó con la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana, una jugada que apunta a dilatar el tratamiento de los pedidos de interpelación y moción de censura contra el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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