Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 23 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este martes, 23 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8603 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de junio

1° 8603 11° 6594 2° 1183 12° 0095 3° 7504 13° 7329 4° 2799 14° 8084 5° 6895 15° 2681 6° 4944 16° 6338 7° 3343 17° 4446 8° 0688 18° 3772 9° 0591 19° 7338 10° 9337 20° 7525

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele señalar búsqueda de suerte y protección, especialmente en lo económico y en juegos de azar.

También puede reflejar fe, gratitud o el recordatorio de cumplir promesas y fortalecer tu devoción.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.