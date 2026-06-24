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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 23 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este martes, 23 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8603 - San Cono

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de junio

 1°8603 11°6594
 1183  12°0095
 3°7504 13°7329 
 2799  14°8084 
 6895  15°2681 
 6°4944  16°6338
 3343  17°4446 
 0688  18°3772 
 0591  19°7338 
 10°9337 20°7525 

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele señalar búsqueda de suerte y protección, especialmente en lo económico y en juegos de azar.

También puede reflejar fe, gratitud o el recordatorio de cumplir promesas y fortalecer tu devoción.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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