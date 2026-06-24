Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 23 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.
En este martes, 23 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8603 - San Cono
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de junio
|1°
|8603
|11°
|6594
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|1183
|12°
|0095
|3°
|7504
|13°
|7329
|4°
|2799
|14°
|8084
|5°
|6895
|15°
|2681
|6°
|4944
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|6338
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|3343
|17°
|4446
|8°
|0688
|18°
|3772
|9°
|0591
|19°
|7338
|10°
|9337
|20°
|7525
¿Qué significa soñar con san cono?
Soñar con San Cono suele señalar búsqueda de suerte y protección, especialmente en lo económico y en juegos de azar.
También puede reflejar fe, gratitud o el recordatorio de cumplir promesas y fortalecer tu devoción.
Consejos para los apostantes
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.