En Estados Unidos, retirarse antes de los 60 años suele implicar una penalización económica que desalienta la jubilación anticipada. Sin embargo, algunas disposiciones excepcionales permiten evitar ese castigo si se cumplen ciertos criterios .

Para quienes se plantean un retiro temprano, existen mecanismos poco conocidos que permiten acceder a los fondos acumulados para la jubilaciónantes de la edad estándar, sin incurrir en sanciones fiscales.

Uno de esos caminos permite incluso comenzar a recibir dinero desde los 50 años, pero ¿qué grupo de trabajadores puede acceder y bajo qué condiciones?

En Estados Unidos, retirarse antes de los 60 años suele implicar una penalización económica que desalienta la jubilación anticipada. Foto: Archivo. dobok

¿Quiénes pueden jubilarse a los 50 sin penalización?

Según la normativa vigente del Servicio de Impuestos Internos (IRS), existe una excepción conocida popularmente como la Regla de los 55. Esta regla permite a algunos trabajadores comenzar a retirar fondos de sus cuentas de retiro patrocinadas por el empleador 401 (k) o 403(b) sin pagar la penalización del 10%.

Pero para un grupo más reducido, compuesto por trabajadores esenciales del sector público -como bomberos, policías y personal de emergencias-, esta opción puede activarse incluso desde los 50 años.

Los requisitos generales para acceder a esta excepción son:

Haber dejado el empleo durante el año calendario en que se cumplen los 50 años (solo para trabajadores esenciales). Realizar los retiros desde el plan activo al momento de la desvinculación laboral. Confirmar que el plan específico permite retiros anticipados sin penalización.

Si bien se evita el recargo del 10%, los retiros siguen sujetos al impuesto sobre la renta ordinaria.

¿Cuáles son las condiciones para aplicar esta excepción?

Para acceder a este beneficio sin sanciones, es necesario cumplir con condiciones específicas que regulan tanto la edad como el vínculo laboral y el tipo de cuenta utilizada:

Edad de retiro : mínimo 50 años para trabajadores públicos esenciales; 55 años para el resto.

mínimo para trabajadores públicos esenciales; para el resto. Situación laboral : se debe dejar el empleo en el mismo año calendario en que se cumple la edad requerida.

se debe en el mismo año calendario en que se cumple la edad requerida. Plan activo : solo se pueden realizar retiros del plan vigente al momento de dejar el empleo. Cuentas de empleadores anteriores no aplican, salvo que se hayan transferido previamente.

Además, cada plan puede imponer condiciones adicionales, como el retiro total en un solo pago, lo que puede aumentar la carga tributaria.

Esta regla permite a algunos trabajadores comenzar a retirar fondos de sus cuentas de retiro patrocinadas por el empleador 401 (k) o 403(b) sin pagar la penalización del 10%. Foto: Shutterstock.

Cómo planificar un retiro anticipado sin perder dinero en Estados Unidos

El momento en que se realizan los retiros puede impactar en la situación fiscal del beneficiario. Si se tuvo un ingreso elevado en ese año, es recomendable posponer los retiros para reducir la base imponible.

Algunas estrategias para optimizar el retiro anticipado incluyen:

Utilizar otros ahorros mientras se espera un año fiscal más conveniente.

mientras se espera un año fiscal más conveniente. Evitar transferir los fondos a una cuenta IRA , ya que eso anula el beneficio de esta excepción.

, ya que eso anula el beneficio de esta excepción. Consultar con un asesor financiero para definir el calendario de retiros y minimizar impuestos.

Una planificación cuidadosa permite a quienes califican jubilarse desde los 50 años sin penalización, manteniendo el control sobre su estrategia de ingresos y preservando la estabilidad financiera a largo plazo.