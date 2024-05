Cristina Kirchner pidió enfrentar al Gobierno con "docencia": "Nunca se vivió una situación similar"

La ex presidenta Cristina Kirchner encabezó este sábado un nuevo acto en el Instituto Patria, donde volvió a criticar a la actual administración de Javier Milei. "En los 40 años de democracia nunca se vivió una situación similar", señaló.

La ceremonia en la que habló CFK fue organizada para entronizar a la Virgen de Luján en el Salón de las Mujeres del Bicentenario y se llevó a cabo a 50 años del asesinato del cura Carlos Mugica .

Allí, Cristina Kirchner recordó la figura del fundador de Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y pidió "transformar la angustia en docencia" para hacerle frente al Gobierno.

"Si hacemos esto que estamos haciendo ahora, si transformamos la angustia en docencia, en organizar, en salir a explicar, las cosas van a cambiar . Pareciera que esto nos está sucediendo desde hace muchos años y recién ayer se cumplieron apenas cinco meses. En los 40 años de democracia nunca se vivió una situación similar", afirmó.

Rodeada de curas villeros, la también ex vicepresidenta repasó "lo que sucede en las barriadas, donde no les mandan comida, donde los comedores no tiene dinero, donde la gente come una o dos veces por día".

"Hay compañeros que nos cuentan que hacen ollas populares y que las distribuyen tres días a la semana Hay gente que come un viernes y vuelve recién a comer un lunes. Eso es lo que estamos viviendo", agregó.

"¿Cómo puede ser posible que haya gente que apoye estas cosas?"

En su discurso, la ex presidenta se dirigió a aquellos que se preguntan "cómo puede haber gente que apoye a Javier Milei ante este estado de situación".



"No quiero traerles tranquilidad, pero sí información. Después del golpe de Estado y de la muerte de Mugica, en un tiempo en que en la Argentina era tremenda la violencia, había amplios sectores de la sociedad que lo ignoraban o que decían cosas peores, que (las víctimas) algo habían hecho o que por algo se las llevaban", describió sobre lo sucedido en la última dictadura militar.

"Cuando uno vive una determinada etapa siente que esa época es única, pero los que hemos atravesado la militancia política desde muy jóvenes, podemos brindar esta mirada también, que es una mirada de esperanza. Hubo momentos más difíciles todavía, donde había miedo, había desaparición, había muerte y también miseria planificada", agregó.

"Estos niveles de crueldad, de individualismo, de ´me importa un pito lo que le pase al otro´ no son inéditos", aseguró la exmandataria, quien recordó un episodio ocurrido en los años setenta para trazar un paralelismos con el presente.

"En 1979, la CIDH llegó al país por las violaciones que había sobre los derechos humanos. Eso fue coetáneo con un mundial juvenil de fútbol. Me acuerdo que un reconocido comentador de fútbol que ya no está, desvió una manifestación de gente que estaba festejando y la hizo pasar por delante de los familiares de las víctimas. Allí los insultaron, agraviaron, les dijeron que eran parte de una campaña anti argentina ", rememoró la ex mandataria.



Sobre el cierre del acto, y recordando la figura de Mugica, CFK hizo mención al intento de magnicidio del que fue víctima y pidió "no agachar la cabeza".

"Los que vivimos de cerca la experiencia de que te quieran matar, sabemos que todo puede superarse. Lo importante es la fuerza y la convicción, porque lo peor que nos puede pasar es agachar la cabeza contra lo que está pasando. Ahí sí estaremos vencidos", manifestó,

"Tiene que haber convicción, amor y solidaridad, una palabra que algunos interpretan como algo socialista. Hoy escuchaba que conmemorando el himno nacional hablaban de libertad. Sí, la libertad es una maravillosa palabra, pero nuestro himno también se inclina hacia la noble igualdad. Las cosas completas y por su nombre", concluyó Cristina Kirchner su mensaje.