Cristina develó el misterio sobre otro cruce que tuvo con Milei en la asunción presidencial

Durante el discurso que dio en la inauguración del Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria , Cristina Fernández de Kirchner contó lo que charló con Javier Milei en el día del traspaso de la presidencia y le remarcó una crítica sobre sus prejuicios.

La ex presidenta cuestionó el pensamiento y la forma ideológica de la oratoria del líder de La Libertad Avanza. "Ya se lo dije, tiene muchos prejuicios. Se lo dije el día que asumió. En un momento dado, cuando ingresa, le digo: 'Presidente, coloquese a mi izquierda'. 'No, a su izquierda es imposible', -contó Cristina que le contestó Milei. "Yo le dije: ‘No vaya a creer, no vaya a creer' , remarcó CFK.

Además, la ex presidenta le anticipó que cuando se siente en el sillón de Rivadavia " se le van a caer unos cuantos prejuicios como se le están cayendo ahora en la realidad de todos los días ". Esta afirmación es un reflejo de la crítica más profunda hacia la gestión y las políticas del gobierno actual, insinuando una desconexión entras las acciones anunciadas y la realidad del país.

Cristina le pidió que abandone "esa costumbre"

La líder política le pidió que deje "de estar hablando tonterías por el mundo, acerca de un mundo que no existe; que el comunismo, el socialismo..." , y le habló directo al jefe del Estado: " Presidente, se cayó el muro de Berlín en 1989. ¿De qué comunismo habla? ".

En relación a las cuestiones económicas la expresidenta criticó distintos aspectos de la gestión de Milei, entre otros la cuestión de las tarifas, e insistió con el carácter inconsistente del superávit que reivindica la administración libertaria. Fue cuando dijo que el superávit era un "verso", por más " que el Presidente se enoje ".

Risas y complicidad entre Milei y CFK

Luego de que el líder de La Libertad Avanza (LLA) jurará y recibiera los atributos presidenciales de parte de Alberto Fernández , tuvo un sorpresivo y ameno intercambio con la ex titular de la Cámara de Senadores.



CFK y Javier Milei

Durante la transmisión de la asunción de Milei, se pudieron ver risas y comentarios entre ambos, mientras el economista vestía la banda presidencial. Según trascendió, el mandatario electo le mostró el nuevo bastón que recibió en el recinto, en el que están reflejados sus cinco admirados perros.

Sin embargo, ese no habría sido el único cruce hilarante entre ambos, aunque sí el único que fue visible en cámaras. Según CFK, existió ese otro momento de diálo informal entre ellos, ni bien Milei ingresó al Congreso, que no captaron las cámaras de TV.