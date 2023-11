La dura reacción de Estela de Carlotto tras los dichos de Villarruel sobre la ESMA

Victoria Villarruel hizo el lunes declaraciones acerca de sus ideas sobre cambiar el destino del predio de la ex ESMA y generó fuerte polémica, en el arco político y también en las redes. El lugar hoy funciona como Museo de la Memoria, debido a que fue centro clandestino de detención durante la última Dictadura Militar.

Sin embargo, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) opinó que se trata de "17 hectáreas que todo el pueblo argentino podría disfrutar". La expresión y sus argumentos hicieron que horas más tarde, respondiera Estela de Carlotto.

Qué pasará con el dólar después del balotaje, según Claudio Zuchovicki: "Inevitable..."

Crece la expectativa por una visita del Papa a la Argentina si gana Massa

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo criticó fuertemente a Villarruel y aseguró que desde su espacio político buscan "borrar la historia".

La reacción de Estela de Carlotto a los dichos de Villarruel

Estela de Carlotto le respondió a Victoria Villarruel.

El edificio de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada es actualmente uno de los más significativos sitios que recuerdan los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura cívico militar en la Argentina.

Allí funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Frente a las expresiones de Villarruel, además de una fuerte indignación que se reprodujo también en las redes, reaccionó la referente de Derechos Humanos. "La política que ella pretende es una de borrar la historia", apuntó Carlotto.

La compañera de fórmula de Javier Milei dijo que debería funcionar una institución educativa en el predio del Museo Sitio de la Memoria ESMA. "Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por los argentinos", declaró Villarruel, sobre este museo que fue declarado Patrimonio Mundial por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

"Está hablando pavadas", Carlotto en diálogo con Futurock . "La historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos (defensores de los derechos humanos) y el pueblo argentino", remarcó.

"Es una mujer desquiciada que se cree que es una reina que puede borrar y poner lo que ella quiere", agregó. "Ni nos acordemos de ella, que diga lo que quiera. Pero no gastemos tiempo en esta persona", pidió.

Adeás, la referente de Abuelas aseguró que el predio de la ex ESMA "es una imagen mundial de lo que fue la represión en la Argentina", e insistió: "Estamos trabajando muchísimo para no perder la memoria, para avanzar en lo mejor para nuestra sociedad. No hacemos nada con rencor, con bronca. No voy a perder un minuto de mi vida en ella (por Villarruel)".

Nueva polémica de Villarruel con la dictadura

"Creo que habría que pensar en tener una visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos y que permita con el paso del tiempo y mucho respeto cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad", expresó también Villarruel en una entrevista el lunes en el canal TN.

En esa línea, volvió a apuntar sobre las indemnizaciones que cobran las víctimas y los familiares de la represión ilegal entre 1976 y 1983.

"Hay víctimas que dicen haber sidas agredidas por el Estado pero murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o por poner una bomba, entonces no son víctimas, no pueden cobrar indemnización y sin embargo ha pasado, tiene que haber una auditoría", propuso.