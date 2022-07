"Con Cristina no se jode": el camporismo compara a "La Jefa" con Perón

"Con Cristina no se jode". La frase se pintó en paredones de la Capital y el Gran Buenos Aires la semana pasada. Lleva la firma de la Corriente Peronista 13 de abril que lidera el sindicalista Walter Correa, pero que reporta junto con otros espacios (Kolina, Fetraes, Lealtad, Descamisados) a Andrés "el Cuervo" Larroque. "¿Cuándo lo van a entender?", increpó en redes sociales la agrupación del ex diputado nacional, jefe de los curtidores y cercano también a Máximo Kirchner.

Las pintadas están en Villa Luro, en Guernica, en Moreno, en Merlo, en Florencio Varela y en la ciudad de Buenos Aires. Forman parte de una estrategia K, pero en este caso dentro de una sintonía amplia en el Frente de Todos que incluye al Presidente. Los actores de la alianza oficialista ven alineados en su contra a los poderes judiciales, económicos y mediáticos. La senadora cristinista Juliana Di Tullio subrayó enfática lo que debe hacer el Presidente y su partido: "Hace falta reacción del peronismo para combatir la embestida que le están haciendo al pueblo".

En solo dos semanas el kirchnerismo pasó del operativo clamor por una candidatura en el 2023 a agitar el fantasma de la proscripción de Cristina Kirchner. Sólo la suba del dólar tapó la embestida contra la Corte Suprema y gran parte del Poder Judicial.

El sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa del espionaje a familiares del ARA San Juan fue tomada como una señal de alarma en el Frente de Todos. Cerca de la Vicepresidenta están convencidos de que el Poder Judicial, en especial la sede de Comodoro Py, será implacable con ella. Presumen que lo que un juez cierra un tribunal superior desanda.

El ministro de Justicia, Martín Soria, comparó a Cristina Kirchner con Juan Perón. "Desde el 17 de octubre de 1945 que buscan proscribir al peronismo. Ahora usan pseudo-sentencias, pero el fin es el mismo: lo hicieron con Perón por 18 años. Lo que realmente les molesta son nuestras banderas de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política", se quejó Soria.

También hablaron de proscripción dos diputados cercanos a Máximo Kirchner, la sindicalista de los Judiciales Vanesa Siley (SITRAJU) y Rodolfo Tailhade que oficia como operador judicial y en la zona gris de la inteligencia.

Raúl Zaffaroni, ex juez de una Corte a la que la Vicepresidenta calificó de "ejemplar" y además asesor de CFK en algunas causas judiciales, aseguró que la Justicia se mueve bajo los efectos de "dos velocidades sincronizadas" del lawfare. "Ahora, se sobresee y protege al (expresidente Mauricio) Macri, y a su vez se intenta proscribir a la Vicepresidenta para las elecciones del año que viene. Sectores judiciales quieren obtener una condena rápida contra ella, con todo un escándalo mediático. Y luego obtener una condena firme para que la justicia electoral diga que no puede presentarse a ningún cargo", anticipó el ex juez.

EL ESPEJO HONDUREÑO

Oscar Parrilli en el Senado con los hondureños Luis Redondo y Carlos Zelaya

El viernes el Instituto Patria ofició de amicus curiae. Bajo los buenos y habituales oficios del senador Oscar Parrilli se organizó una charla sobre el golpe de Honduras contra Manuel Zelaya. Y hubo un homenaje previo en el Senado para los disertantes: el presidente del Congreso hondureño, Luis Redondo, y el primer secretario Carlos Zelaya, hermano del ex presidente que fue destituido 13 años atrás y cuñado de Xiomara Castro, la actual presidenta hondureña.

Manuel Zelaya suele recordar el apoyo que en 2009 le propició Cristina Fernández. La entonces presidenta reclamó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington. Y cuando en noviembre del 2021 Castro fue electa presidenta de Honduras la argentina la felicitó. "Más tarde o más temprano los pueblos hacen justicia" se alegró tomándola de espejo. Y en enero pasado la Vicepresidenta viajó a la asunción de Castro.

En el Patria también se reflejó la secuencia política hondureña. Y no fue casual. "Los pueblos siempre vuelven", fue el título de la charla presencial que lideró Parrilli, el más leal del entorno cristinista. "El proceso de proscripción se inició en 2014 con una actitud de querer eliminar de la escena pública a Cristina Fernández de Kirchner, al igual que hicieron con otros líderes populares en América Latina", afirmó Parrilli en la charla y por radio.

En el embate contra la Corte coincidieron Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández que recuperaron el diálogo e incluso este sábado conversaron durante varias horas en Olivos sobre las medidas económicas y posibles cambios de gabinete.

En público ella habló de un Poder Judicial devenido en partido político, de la parcialidad de los jueces y de su falta de legitimidad. Fernández asintió y aseguró que irá por la reforma del máximo tribunal, aunque en el Congreso no tiene aún los votos. Esa posibilidad parece cada vez más lejana.

ATAJOS K

El Frente de Todos es minoría en Diputados. Pero además de esa desventaja, hoy Sergio Massa se mueve a media máquina a la hora de defender imposibles. Para compensar la falta de voluntades parlamentarias el kirchnerismo construye atajos.

El primero, ideado por Parrilli, apunta a cambiar la ley de consulta popular y emular el 17 de octubre con un plebiscito a favor de su jefa. El segundo lo blanqueó el senador camporista e integrante del Consejo de la Magistratura Martín Doñate: juicio político a los jueces de la Corte que, según la suposición de Doñate, fallarían en última instancia en contra de cualquier planteo de Cristina Kirchner en las causas que la tienen como acusada.

El clima está tan sensible que Alberto Fernández tuvo que salir a decir que no se va. "Puse el pecho", recordó sobre la pandemia y la deuda con el FMI. Y alzando la voz en un acto para presentar inversiones en ciencia, agregó que "a ninguno de los problemas les escapé".

Apenas terminó su discurso, en el que reivindicó los datos positivos de la gestión, como la caída del desempleo, el incremento de los índices de crecimiento y la continuidad de la obra pública, el kirchnerismo se alineó para señalar al campo como el sector que retacea dólares.

"Guardan U$S 20.000 millones y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita", acusó al campo el Presidente. De inmediato legisladores y dirigentes K viralizaron un video de decenas de silo bolsas a la vera de la ruta 2, señalando que "ahí están los dólares que faltan" y reclamando la aplicación de la Ley de Abastecimiento una Ley de Emergencia Económica y de Emergencia Alimentaria. (Después la senadora pidió disculpas porque los silo bolsas guardaban semillas de girasol para una aceitera).

En ese acto en el que habló con tanto ahínco, el Presidente estuvo rodeado presencial o en forma remota por 19 gobernadores, por casi todo su gabinete e incluso por funcionarios de La Cámpora, además de un número importante de diputados. El único que no estuvo fue Massa.

Siete días atrás el presidente de la Cámara baja calmó a su tropa. Pidió unidad y reforzar la gestión. Pero a la vez Massa se cuida.

Tan agitados están los ánimos y tan sensibles todos que provocó escozor la sola versión de que Massa se había ido de una reunión en Casa Rosada muy enojado con Alberto Fernández. Su entorno lo negó de inmediato. Y aseguró que en cambio había ido al despacho del secretario general Julio Vitobello para ayudarlo con sus contactos y engrosar la agenda de la ministra Silvina Batakis en Estados Unidos. "Si se dejan ayudar, Sergio ayuda", respondió un escéptico del Frente Renovador. El dirigente massista agradece que su líder evite posar en algunas fotos.