La jugada de Milei expone el quiebre con Macri mientras Bullrich clava la cuña

Hace un año, el PRO se acomodaba al premio consuelo que había recibido en las elecciones y creía que el Presidente Javier Milei estaba decidido a compartir el Gobierno con Mauricio Macri. Todavía hay quienes aseguran que ese fue el compromiso que tomó cuando se selló el acuerdo de Acassuso para fiscalizar el balotaje, o más bien que él mismo anunció. Supuestamente, nadie le había pedido nada.

En la imaginación del PRO, la primera oferta vendría para Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados, pero pronto comprendieron que eso no sería posible. Alguien se lo explicó a Ritondo. No era razonable que la línea de sucesión presidencial quedara en manos de un partido que no era el propio.

El argumento sonó razonable y nadie cuestionó el asunto. Pero un diputado que terminó rompiendo con el PRO alertó: " Van a venir por nosotros, lo mejor es armar algo propio desde el día cero, sin ellos ". Obviamente, no fue escuchado.

Un año después, la sangría amarilla que empezó con Patricia Bullrich parece no tener fin. Y Javier Milei debe destornillarse de la risa con sus palabras de afecto personal a Mauricio Macri, mientras habilita a su mesa chica (Santiago Caputo y Karina Milei) a maltratarlo de todos los modos posibles.

Mauricio Macri y Santiago Caputo, el asesor del Presidente.

Como respuesta al posteo del presidente del PRO, que propuso una mesa política para discutir la posibilidad de un acuerdo con LLA que ofreció el Presidente, Milei anunció la convocatoria a extraordinarias con un listado que no conversó previamente con ninguno de los partidos aliados. Pero el tiro quizás le salió por la culata ya que, si bien la maniobra tuvo el objetivo de confundir a la dirigencia amarilla, lo que sucedió es que la mayoría de las tribus del PRO se unieron en una postura común

Sucede que las últimas dos fugas, las de Luis Juez, que ya anunció que no le interesa continuar como presidente del bloque PRO del Senado (aunque viene del Frente Cívico cordobés) y de María Eugenia Talerico, que tampoco viene del PRO sino de la agrupación de Ricardo López Murphy, pero fue candidata a senadora nacional en la lista de Bullrich que encabezó Maximiliano Abad, prendieron las alarmas.





Santilli, el más libertario de la mesa ejecutiva del PRO

Luego los ojos amarillos pusieron el foco en Diego Santilli, que necesita reelegir y había soñado con encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires en acuerdo con LLA. Pero ve que en el PRO no todos están en línea con su visión estratégica y son varios los que están pensando en la posibilidad de ir separados.

Santilli fue desde el comienzo el más libertario de la mesa nacional del PRO. Algunos dirigentes consideran que "no está mal perder, podemos obtener cuatro o cinco diputados y proteger los valores republicanos, el de nuestro electorado más cercano". Y muchos esperaban que la próxima fuga fuera la de Santilli, ya que desde que Milei quiere instalar en el debate público la posibilidad de un acuerdo, él se mantiene callado, sembrando sospechas dentro de los confundidos amarillos.

Pero cerca del diputado no aceptan esa posibilidad. "Diego no responde chicanas. No trabaja por su candidatura, sino por realizar un frente competitivo para poder ganarle al kirchnerismo, que en provincia de Buenos Aires sigue fuerte. Su visión estratégica es la misma que viene teniendo desde las elecciones de 2021, unirse para ganar al kirchnerismo, lo que hoy significa trabajar por un acuerdo con LLA ".

Pero Milei no ayuda. "Nos quiere desangrados", dijo a El Cronista un diputado de diálogo frecuente con el Gobierno. " Mauricio piensa que lo están boludeando y la gente de Emilio (Monzó) ya decidió no acompañar extraordinarias salvo que se inicie con el tratamiento del Presupuesto ", aseguró, una postura que más tarde tomó el PRO en un duro comunicado.

Jorge Macri fue el primero que ya anticipó su camino independiente y amarillo, alejado de LLA. Lo hizo luego de hablarlo con Mauricio, aunque el titular del PRO le jura a todos que su primo tomó la decisión sin consultarlo.

En paralelo, Ritondo, que se siente muy presionado por el canto de las sirenas libertarias como por los primos Macri, finalmente aceptó que no estaba enterado de un comunicado de prensa propuesto por Mauricio, muy crítico con el temario anticipado para tratar en extraordinarias que realizó el Gobierno: " Refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta ", "terminar con tantos años de populismo y demagogia" y "defender las banderas de cambio, libertad y respeto por las instituciones".

Maria Eugenia Vidal, Mauricio Macri y Dario Nieto





Hacia dónde va el PRO en 2025

La ventaja del presidente del bloque PRO es que no tiene que reelegir este año y puede todavía esperar el resultado electoral de medio término, aunque sabe que en LLA están a la espera de un gesto de respaldo contundente a los candidatos a cambio de que -eventualmente- Santilli sea nominado para ocupar alguno de los primeros lugares de la lista, ya que la caberza estaría reservada para José Luis Espert o, directamente, Karina Milei.

Para todo falta mucho. Macri muchas veces parece perdido en un escenario que no domina y donde su estrategia se muestra cambiante, quizás como su propio electorado, en parte alineado con Milei; en parte, enfrentado.

Los bonaerenses se van convenciendo de que mejor pájaro en mano, que candidaturas volando. Es decir, agarrar lo que se ofrezca. Los porteños observan quién tendrá la lapicera para analizar los que pueden lograr sus ansiadas candidaturas. En principio, no saben si tendrán más chances los que trabajan con Bullrich -Sabrina Ajmechet y Fernando Iglesias- o los que militan más cerca de Mauricio -María Eugenia Vidal y Darío Nieto- en el partido.

Hoy por hoy, nadie sabe cuál puede ser el destino del PRO, si desaparecerá y, en todo caso, cuándo. Si Macri explicitara su estrategia, es probable que deje más flancos a la vista. En 2015 reconoció que llegó a la Presidencia "haciéndome el boludo". Hoy, más bien, parece perdido. Con enormes dificultades por mantener su liderazgo, incluso en CABA, que se va constituyendo en su último refugio. También su más certero riesgo.

Lo que a esta altura ya parece irreconciliable es el vínculo con Bullrich. Luego del duro comunicado que difundió ayer la cuenta central de PRO Argentina en las redes sociales, la ministra de Seguridad sacó a relucir un lapidario mensaje a la mesa directiva de 2022, cuando advertía sobre los manejos al interior de la fuerza, todavía bajo su timón, y la decisión de criticar al líder libertario. "Considero que la decisión de ayer de nombrar a Milei es un error total. Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores", remarcó.

Agregó además que la metodología para adoptar entonces el comunicado de rechazo al economista "no fue transparente". "No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales. Tampoco es prudente a un año y cuatro meses de la elección decidir temas cuando aún no están decididos por los candidatos, ni el programa de gobierno".