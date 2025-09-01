Edición: Argentina
ANSES

Créditos para ANSES: cómo pedir hasta $ 50.000.000 en 72 cuotas fijas

Dos bancos ofrecen préstamos personales para beneficiarios de ANSES, con montos altos, cuotas accesibles y aprobación rápida.

Desde que los créditos de ANSES fueron descontinuados, dos bancos ofrecen préstamos personales para todos los beneficiarios del organismo previsional, incluyendo jubilados, pensionados, titulares de AUH y otras asignaciones.

Tanto el Banco Provincia como el Banco Nación habilitaron líneas de crédito que permiten solicitar hasta $ 50.000.000 en 72 cuotas fijas, con tasas competitivas, requisitos simples y aprobación rápida.

Banco Provincia: cómo acceder a un crédito de hasta $ 10.000.000

El Banco Provincia ofrece préstamos personales a quienes perciben haberes a través del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires o beneficiarios de ANSES con cuenta de la Seguridad Social en el banco.

Características principales:

  • Monto máximo: $ 10.000.000 por BIP online, hasta $ 20.000.000 en sucursal.
  • Plazo: hasta 72 meses (6 años).
  • Sistema de amortización: francés.
  • Seguro de vida: sin costo.
  • Afectación de ingresos: hasta el 35%.
  • Zona de validez: Provincia de Buenos Aires y CABA.
  • Comisión de precancelación: 4%, con excepciones.
  • Requisitos: evaluación crediticia y condiciones de aprobación del banco.

En caso de solicitar un préstamo de $ 10.000.000 a pagar en 72 meses, estas serían las condiciones principales de la operación:

  • Cuota inicial estimada: $ 665.082.
  • Ingreso requerido estimado: $ 1.900.236.
  • Tasa de interés: fija del 79,00% NAV (TEA 114,92%).

Banco Nación: cómo acceder a créditos de hasta $ 50.000.000

El Banco Nación ofrece créditos para quienes perciben jubilaciones, pensiones o retiros a través de esta entidad. Aunque no incluye pensiones no contributivas, sí aplica para una gran parte de los beneficiarios de ANSES.

Detalles del préstamo:

  • Monto máximo: hasta $ 50.000.000.
  • Monto mínimo: $ 100.000.
  • Plazo: hasta 72 meses.
  • Afectación de ingresos: hasta el 35% de los haberes netos.
  • Sistema de amortización: francés, con cuotas mensuales y consecutivas.
  • Garantía: a sola firma, con pagaré.
  • Descuento de cuotas: desde la cuenta bancaria o directamente del recibo de haberes.

Si se decide solicitar un préstamo de $ 2.000.000 a través de débito en cuenta a 72 meses, las condiciones principales de la operación son:

  • TNA fija: 66,00%
  • TEA: 90,20%
  • CFT TNA: 79,87%
  • CFT TEA: 116,66%

¿Cómo solicitar un crédito?

El trámite es rápido y se puede hacer desde casa:

  • Ingresar al sitio web del Banco Provincia o Banco Nación.
  • Acceder con el usuario y clave digital.
  • Seleccionar la opción "Créditos ANSES" o "Préstamos".
  • Elegir el monto, destino y cantidad de cuotas.
  • Validar los datos y enviar la solicitud.
  • Una vez aprobada, el dinero se acredita en la cuenta y puede usarse libremente.
