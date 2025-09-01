Créditos para ANSES: cómo pedir hasta $ 50.000.000 en 72 cuotas fijas
Dos bancos ofrecen préstamos personales para beneficiarios de ANSES, con montos altos, cuotas accesibles y aprobación rápida.
Desde que los créditos de ANSES fueron descontinuados, dos bancos ofrecen préstamos personales para todos los beneficiarios del organismo previsional, incluyendo jubilados, pensionados, titulares de AUH y otras asignaciones.
Tanto el Banco Provincia como el Banco Nación habilitaron líneas de crédito que permiten solicitar hasta $ 50.000.000 en 72 cuotas fijas, con tasas competitivas, requisitos simples y aprobación rápida.
Banco Provincia: cómo acceder a un crédito de hasta $ 10.000.000
El Banco Provincia ofrece préstamos personales a quienes perciben haberes a través del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires o beneficiarios de ANSES con cuenta de la Seguridad Social en el banco.
Características principales:
- Monto máximo: $ 10.000.000 por BIP online, hasta $ 20.000.000 en sucursal.
- Plazo: hasta 72 meses (6 años).
- Sistema de amortización: francés.
- Seguro de vida: sin costo.
- Afectación de ingresos: hasta el 35%.
- Zona de validez: Provincia de Buenos Aires y CABA.
- Comisión de precancelación: 4%, con excepciones.
- Requisitos: evaluación crediticia y condiciones de aprobación del banco.
En caso de solicitar un préstamo de $ 10.000.000 a pagar en 72 meses, estas serían las condiciones principales de la operación:
- Cuota inicial estimada: $ 665.082.
- Ingreso requerido estimado: $ 1.900.236.
- Tasa de interés: fija del 79,00% NAV (TEA 114,92%).
Banco Nación: cómo acceder a créditos de hasta $ 50.000.000
El Banco Nación ofrece créditos para quienes perciben jubilaciones, pensiones o retiros a través de esta entidad. Aunque no incluye pensiones no contributivas, sí aplica para una gran parte de los beneficiarios de ANSES.
Detalles del préstamo:
- Monto máximo: hasta $ 50.000.000.
- Monto mínimo: $ 100.000.
- Plazo: hasta 72 meses.
- Afectación de ingresos: hasta el 35% de los haberes netos.
- Sistema de amortización: francés, con cuotas mensuales y consecutivas.
- Garantía: a sola firma, con pagaré.
- Descuento de cuotas: desde la cuenta bancaria o directamente del recibo de haberes.
Si se decide solicitar un préstamo de $ 2.000.000 a través de débito en cuenta a 72 meses, las condiciones principales de la operación son:
- TNA fija: 66,00%
- TEA: 90,20%
- CFT TNA: 79,87%
- CFT TEA: 116,66%
¿Cómo solicitar un crédito?
El trámite es rápido y se puede hacer desde casa:
- Ingresar al sitio web del Banco Provincia o Banco Nación.
- Acceder con el usuario y clave digital.
- Seleccionar la opción "Créditos ANSES" o "Préstamos".
- Elegir el monto, destino y cantidad de cuotas.
- Validar los datos y enviar la solicitud.
- Una vez aprobada, el dinero se acredita en la cuenta y puede usarse libremente.
