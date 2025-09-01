Créditos para ANSES: cómo pedir hasta $ 50.000.000 en 72 cuotas fijas

Desde que los créditos de ANSES fueron descontinuados, dos bancos ofrecen préstamos personales para todos los beneficiarios del organismo previsional, incluyendo jubilados, pensionados, titulares de AUH y otras asignaciones.

Tanto el Banco Provincia como el Banco Nación habilitaron líneas de crédito que permiten solicitar hasta $ 50.000.000 en 72 cuotas fijas, con tasas competitivas, requisitos simples y aprobación rápida.

Banco Provincia: cómo acceder a un crédito de hasta $ 10.000.000

El Banco Provincia ofrece préstamos personales a quienes perciben haberes a través del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires o beneficiarios de ANSES con cuenta de la Seguridad Social en el banco.

Características principales:

Monto máximo: $ 10.000.000 por BIP online, hasta $ 20.000.000 en sucursal.

Plazo: hasta 72 meses (6 años).

Sistema de amortización: francés.

Seguro de vida: sin costo.

Afectación de ingresos: hasta el 35%.

Zona de validez: Provincia de Buenos Aires y CABA.

Comisión de precancelación: 4%, con excepciones.

Requisitos: evaluación crediticia y condiciones de aprobación del banco.

En caso de solicitar un préstamo de $ 10.000.000 a pagar en 72 meses, estas serían las condiciones principales de la operación:

Cuota inicial estimada: $ 665.082.

Ingreso requerido estimado: $ 1.900.236.

Tasa de interés: fija del 79,00% NAV (TEA 114,92%).

Banco Nación: cómo acceder a créditos de hasta $ 50.000.000

El Banco Nación ofrece créditos para quienes perciben jubilaciones, pensiones o retiros a través de esta entidad. Aunque no incluye pensiones no contributivas, sí aplica para una gran parte de los beneficiarios de ANSES.

Detalles del préstamo:

Monto máximo: hasta $ 50.000.000.

Monto mínimo: $ 100.000.

Plazo: hasta 72 meses.

Afectación de ingresos: hasta el 35% de los haberes netos.

Sistema de amortización: francés, con cuotas mensuales y consecutivas.

Garantía: a sola firma, con pagaré.

Descuento de cuotas: desde la cuenta bancaria o directamente del recibo de haberes.

Si se decide solicitar un préstamo de $ 2.000.000 a través de débito en cuenta a 72 meses, las condiciones principales de la operación son:

TNA fija: 66,00%

TEA: 90,20%

CFT TNA: 79,87%

CFT TEA: 116,66%

¿Cómo solicitar un crédito?

El trámite es rápido y se puede hacer desde casa: