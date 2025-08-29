Banco Nación les da la mejor noticia a los jubilados: les sumará un beneficio exclusivo a partir de hoy

El Banco Nación, en conjunto con ANSES, lanzó un nuevo paquete de beneficios pensado exclusivamente para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.

Desde el 1 de septiembre de 2025, los adultos mayores podrán acceder a cuentas remuneradas y reintegros en supermercados, lo que representa un importante beneficio.

Banco Nación: el nuevo beneficio en las cuentas de los jubilados y pensionados

Sin necesidad de realizar trámites adicionales, el saldo de las cuentas de los jubilados comenzará a generar intereses de manera automática. Por el momento, la tasa establecida es del 32% (TNA).

Tal como estableció la entidad, se acreditará día a día sobre el dinero disponible. El beneficio alcanza hasta un tope de $ 500.000. De esta forma, los jubilados podrán obtener un rendimiento extra por el dinero depositado, sin necesidad de invertir ni asumir riesgos.

Nuevo reintegro en supermercados para jubilados, ¿cómo funciona el descuento?

Otro de los anuncios más esperados es el descuento exclusivo del 5% en compras realizadas en las principales cadenas de supermercados del país. Que tendrá vigencia de lunes a viernes, hasta el 30 de septiembre de 2025.

El beneficio tiene un tope de reintegro hasta $ 5.000 por persona, por semana. Los medios de pago habilitados son tarjetas de débito Mastercard y tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, a través de la billetera digital "BNA+ MODO".

El beneficio se acumula con las promociones ya vigentes y está disponible en cadenas como Carrefour, ChangoMás, Coto, La Anónima, Jumbo, Disco y Vea, entre otras.

¿Cómo acceder a los beneficios para jubilados?

Para poder aprovechar estos nuevos beneficios, los jubilados deberán contar con la aplicación "BNA+", que se descarga de manera gratuita en el celular utilizando únicamente el DNI.

A través de esta app, los usuarios pueden: