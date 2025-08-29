Banco Nación les da la mejor noticia a los jubilados: les sumará un beneficio exclusivo a partir de hoy
Los jubilados que cobren sus haberes en el banco podrán tener un beneficio extra, ¿de qué se trata?
El Banco Nación, en conjunto con ANSES, lanzó un nuevo paquete de beneficios pensado exclusivamente para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.
Desde el 1 de septiembre de 2025, los adultos mayores podrán acceder a cuentas remuneradas y reintegros en supermercados, lo que representa un importante beneficio.
Banco Nación: el nuevo beneficio en las cuentas de los jubilados y pensionados
Sin necesidad de realizar trámites adicionales, el saldo de las cuentas de los jubilados comenzará a generar intereses de manera automática. Por el momento, la tasa establecida es del 32% (TNA).
Tal como estableció la entidad, se acreditará día a día sobre el dinero disponible. El beneficio alcanza hasta un tope de $ 500.000. De esta forma, los jubilados podrán obtener un rendimiento extra por el dinero depositado, sin necesidad de invertir ni asumir riesgos.
Decretan feriado bancario el 1 de septiembre y no se podrán hacer depósitos, transferencias ni extracciones
Decretan feriado bancario el 1 de septiembre y no se podrán hacer depósitos, transferencias ni extracciones
Nuevo reintegro en supermercados para jubilados, ¿cómo funciona el descuento?
Otro de los anuncios más esperados es el descuento exclusivo del 5% en compras realizadas en las principales cadenas de supermercados del país. Que tendrá vigencia de lunes a viernes, hasta el 30 de septiembre de 2025.
El beneficio tiene un tope de reintegro hasta $ 5.000 por persona, por semana. Los medios de pago habilitados son tarjetas de débito Mastercard y tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, a través de la billetera digital "BNA+ MODO".
El beneficio se acumula con las promociones ya vigentes y está disponible en cadenas como Carrefour, ChangoMás, Coto, La Anónima, Jumbo, Disco y Vea, entre otras.
¿Cómo acceder a los beneficios para jubilados?
Para poder aprovechar estos nuevos beneficios, los jubilados deberán contar con la aplicación "BNA+", que se descarga de manera gratuita en el celular utilizando únicamente el DNI.
A través de esta app, los usuarios pueden:
- Visualizar la acreditación diaria de los saldos remunerados.
- Acceder a las promociones de Semana Nación.
- Usar los simuladores de beneficios y otros descuentos disponibles.
Las más leídas de Economía y Política
Adiós a la pensión por fallecimiento: el Gobierno eliminó el beneficio por viudez a este grupo
ANSES | El Gobierno confirmó un descuento extra en supermercados y acreditará plata en la cuenta de este grupo de jubilados
Destacadas de hoy
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
Ante la creciente mora en las familias, llega una solución para resolver deudas financieras
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios