Banco Provincia empieza septiembre con todo y anunció un beneficio sorpresa en restaurantes: qué días aplica

El Banco Provincia anunció un descuento sorpresa por su aniversario 203 en septiembre 2025. Luego de confirmar todos los beneficios y promociones habituales para el mes de la primavera, también dio a conocer un descuento especial en gastronomía.

Se trata de un descuento especial de "Cumpleaños Banco Provincia" que consta de un 30% en restaurantes adheridos a Cuenta DNI, y que tiene un tope de descuento.

Banco Provincia: cómo es el descuento en restaurantes con Cuenta DNI

El beneficio consta de un 30% de descuento en locales gastronómicos el cual tiene un top de reintegro de $ 8000 por persona y por mes, al cual se llega mediante un consumo de $ 26.700.

Los días que aplica el descuento en restaurantes con Cuenta DNI de Banco Provincia son:

Sábado 6

Domingo 7

Beneficios en el marco del cumpleaños de Banco Provincia

El 6 de septiembre Banco Provincia cumple 203 años y los festeja con los descuentos con Cuenta DNI. El banco anuncia en este mes, como todos los años, beneficios sorpresa que pueden utilizarse con la tarjeta o la billetera virtual del banco.

Historia del Banco Provincia

La entidad bancaria fue fundada el 6 de septiembre de 1822, día en el que se imprimió el primer billete patrio. El primer edificio estuvo ubicado en el Consulado de Buenos Aires, donde tuvo lugar la Asamblea del Año XIII.

En su nacimiento fue una sociedad de capitales privados. Sin embargo, desde 1946 forma parte del patrimonio estatal bonaerense. Además de ser la primera sociedad privada del país también fue el primer banco de toda Hispanoamérica.

Hoy en día el Bapro cuenta con más de 420 sucursales, casi 2000 cajeros automáticos y más de 10.500 trabajadores. Su último hito fue el lanzamiento de la billetera virtual Cuenta DNI en 2020 que es utilizada en toda la provincia como medio de pago con varios descuentos y promociones.