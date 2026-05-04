En una entrevista para el programa Cuentas Claras, de El Cronista Stream, el economista especializado en vivienda Federico González Rouco habló sobre un viejo interrogante para mucho inquilinos: si conviene seguir alquilando una propiedad o es momento de lanzarse al crédito UVA. El especialista sostuvo que el mercado de crédito hipotecario está experimentando un “cambio de tendencia”. Señaló que, en las últimas semanas, algunos bancos comenzaron a “mejorar sus condiciones, bajar tasas y flexibilizar el scoring” para los solicitantes. A su entender, este proceso marca el inicio de una recuperación tras un periodo crítico donde las tasas alcanzaron picos del 15% a fines de 2023. “Ahora se está armando un pelotón interesante de cuatro o cinco bancos ofreciendo tasas de entre el 6 y el 9%", opinó. En este escenario, el economista afirmó: “Si alguien tiene que tomar una decisión de acá en adelante es con un crédito UVA con tasas por abajo del 8,5% en los próximos años de Argentina. Es una buena opción". Para González Rouco, este es el parámetro clave para quienes buscan definir si un compromiso financiero es saludable para el deudor en el futuro. Ante la duda sobre si es mejor alquilar o embarcarse en un crédito hipotecario, González Rouco fue contundente y dijo: “Si es tu proyecto personal (a largo plazo), yo no dudaría nunca de ir a comprar y sacar un crédito". Uno de los temores para solicitar un crédito es el ajuste por inflación. Si bien sostuvo que el miedo a que la cuota suba por inflación es válido, González Rouco advirtió que la comparación con el alquiler suele ser “tramposa”. “El alquiler también ajusta por inflación, generalmente cada tres o cuatro meses”, explicó. La diferencia fundamental reside en que el alquiler se lo queda íntegramente el propietario, mientras que en la cuota de un crédito, una parte es interés (costo del banco) y la otra es capital que se capitaliza en la propiedad del deudor. “Del alquiler, la totalidad se la queda el propietario. Cuando uno paga la cuota de un departamento, una porción son intereses y otra parte es tuya, porque es lo que pagás de capital”, detalló. En su visión, el análisis correcto es comparar el valor del alquiler únicamente contra la porción de intereses de la cuota del crédito. González Rouco también aborda el escenario de crisis: ¿qué sucede si el deudor ya no puede afrontar el pago? Aquí, la comparación con el alquiler favorece al crédito UVA: si un inquilino no puede pagar, debe mudarse y se retira sin ningún activo en su poder. En cambio, el dueño de una propiedad con crédito hipotecario tiene la opción de vender el inmueble. “Aun si se diera el peor escenario, uno tiene la opción de vender el departamento y eventualmente se queda con la parte de capital que ya fue pagando”, completó.