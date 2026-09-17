Marriott International abrirá un nuevo hotel de lujo en la Argentina, más precisamente en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza, de la mano de Armentano Desarrollos Inmobiliarios.

El Cauce formará parte de un complejo de usos mixtos que también tendrá residencias, gastronomía y locales comerciales.

El hotel operará bajo Autograph Collection, la colección de alojamientos independientes de alta gama de la cadena estadounidense. La apertura está prevista para fines de 2027, mientras que las residencias estarán listas un año después.

Será uno de los primeros proyectos de la marca en abrir en la Argentina, donde Marriott ya tiene otros dos anunciados bajo el mismo sello: uno en el Microcentro porteño y Casa Origen, en Valle de Uco.

“Fue un proceso larguísimo porque es el primer Autograph Collection de la Argentina y también el primero con residencias de la marca en Latinoamérica”, explicó a El Cronista Nicolás Armentano, desarrollador e inversor del proyecto.

Cómo será el nuevo hotel de la cadena Marriot en Argentina

El Cauce tendrá 7000 metros cuadrados y contará con 108 habitaciones. El diseño estará a cargo de la arquitecta mendocina Eliana Bórmida, que trabajó en proyectos como Bodega Garzón, en Uruguay, y las bodegas Salentein y Alfa Crux, en Mendoza.

“Es un hotel más conceptual. Es muy arquitectónico, todo construido de hormigón”, explicó Armentano.

El Borgo demandará una inversión total estimada en u$s 30 millones y tendrá 20.000 m2 cubiertos. El complejo estará inspirado en los pequeños pueblos italianos, con calles internas, construcciones de baja altura y locales en planta baja.

Además del hotel, habrá otros 7000 m2 destinados a las residencias y 6000 para la parte comercial y de servicios.

En total habrá 72 locales, entre gastronomía y espacios vinculados al bienestar. La primera etapa abrirá en noviembre con El Zoco, un mercado de frescos con 17 espacios. La mayoría de las marcas serán mendocinas, aunque también habrá algunas que desembarcarán por primera vez en la provincia.

Una de ellas será Le Roma, la heladería cordobesa que tendrá su primer local fuera de Córdoba. También se instalará Salumería Ragni, de la familia Valenti.

Dentro del predio también estará la nueva sede corporativa de Banco Macro. La entidad dejará el centro de la ciudad y se trasladará a un edificio de aproximadamente 1000 m2 cubiertos.

La nueva sede demandará una inversión cercana a los u$s 5 millones y tendrá un plazo de construcción de 18 meses.

El otro proyecto hotelero en Mendoza

Armentano Desarrollos Inmobiliarios también desarrolla Chozos Resort en Mendoza. Está ubicado en Valle de Uco, dentro de Dragonback Estate, un predio de 800 hectáreas, de las cuales alrededor de 500 están plantadas con viñedos.

El complejo comenzó a desarrollarse hace más de seis años y abrió sus puertas hace cerca de tres. Actualmente, cuenta con 19 Wine Houses, de entre 90 y 140 m2, y cuatro unidades de glamping de 55 m2. En 2025 recibió una ‘Llave Michelin’, la distinción que la guía entrega a hoteles.

Ahora, sus propietarios trabajan en una ampliación que llevará la capacidad a 70 unidades y sumará nuevos espacios vinculados al bienestar. Según explicó Armentano, las obras comenzarían en 2027 y se realizarán por etapas.

Chozos está al lado de Reserva Alto Agrelo, el desarrollo que preparan los dueños del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires junto con Grupo David. Allí se construye un nuevo hotel cinco estrellas que demandará una inversión superior a u$s 30 millones.

Tendrá 40 villas y 12 habitaciones, además de dos restaurantes y un spa. La apertura está prevista para septiembre de 2028.

El hotel será parte de un predio de 450 hectáreas que también tendrá una bodega, viñedos, viviendas y un club hípico.

La expansión de Marriott en el país

Marriott desembarcó en la Argentina en 1994, cuando tomó la operación del histórico Plaza Hotel, frente a Plaza San Martín. Esa etapa se extendió hasta 2013, cuando dejó de administrar el establecimiento.

El regreso se produjo en 2020, en plena pandemia, con la incorporación del ex Hotel Panamericano, que pasó a operar como Buenos Aires Marriott Hotel.

En los últimos años, la compañía avanzó con nuevas aperturas. En 2025 inauguró el Marriott Hotel Buenos Aires Aeropuerto, el primer hotel cinco estrellas de una cadena internacional ubicado junto al aeropuerto de Ezeiza.

Ese mismo año también incorporó al mercado local City Express by Marriott, a partir de la conversión del Mérit de Amérian de Puerto Iguazú. El establecimiento cuenta con 86 habitaciones y fue el primero de esa marca en el país.

A estos movimientos se sumaron otros dos proyectos bajo Autograph Collection. En el Microcentro porteño, la compañía abrirá un establecimiento junto a Pride Developers, que demandará una inversión de u$s 30 millones y contemplará la recuperación de un edificio ubicado en la esquina de Talcahuano y Sarmiento.

Tendrá 10.800 m2 y 122 habitaciones, además de un espacio gastronómico de más de 1000 m2. Las obras comenzarán durante el último cuatrimestre de este año y tendrán un plazo estimado de 30 meses.

En Mendoza, la marca también estará presente en Los Chacayes, Valle de Uco, con Casa Origen. El emprendimiento será desarrollado por la estadounidense LAND Global Group y requerirá un desembolso estimado de u$s 25 millones.

Se construirá sobre un terreno de 100 hectáreas y contará con 60 habitaciones, además de 20 residencias privadas. Su apertura está prevista para el segundo trimestre de 2028.

El plan de crecimiento contempla además un desarrollo en Añelo, en la zona de Vaca Muerta. Actualmente, el grupo administra 17 hoteles en el país bajo distintas marcas, entre ellas Marriott, Sheraton, Luxury Collection y Aloft, con presencia en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Bariloche y Mar del Plata.