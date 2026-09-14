En esta noticia Créditos hipotecarios: una por una, las tasas que ofrecen los principales bancos

Poco a poco empieza a notarse una baja en las tasas de los créditos hipotecarios en Argentina. En los últimos diez días, tal como consignó El Cronista, cinco bancos privados redujeron el costo de sus préstamos UVA y la tasa promedio comenzó a converger con la que ofrecen los bancos públicos.

La baja se dio luego del lanzamiento del nuevo esquema de fondeo impulsado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Con esta iniciativa, el Gobierno busca abaratar el financiamiento de largo plazo para vivienda.

Tras la primera licitación del FGS, varios bancos comenzaron a reducir las tasas de sus créditos UVA para alinearlas con las condiciones exigidas por el nuevo esquema de fondeo.

En el ranking de tasa de interés, por el momento.

El Banco Ciudad ofrece la mejor tasa del 6,5% + UVA. Lo sigue el Banco Nación, que tiene una línea de 6,7% + UVA. El ICBC, de 6,9% + UVA para hipotecarios, siempre y cuando se cobre los haberes en esas entidades.

Créditos hipotecarios: una por una, las tasas que ofrecen los principales bancos

Banco Ciudad

El Banco Ciudad sumó una nueva línea después de resultar adjudicatario de la licitación del FGS.

La entidad lanzó un crédito con tasa de 6,5% para la compra de la primera vivienda, con subsidio del Gobierno porteño, un tope de 80 metros cuadrados en la propiedad y un valor de referencia de u$s 2.800 por metro cuadrado.

A la vez, mantiene su línea tradicional de 7,5% para primera vivienda y la de 9,5% para el resto de los casos. Las tres opciones tienen un plazo de hasta 25 años.

Banco Nación

El Banco Nación ofrece una de las tasas más bajas del sistema: 6,7% para quienes cobran su sueldo en la entidad, con plazos de hasta 30 años y un monto máximo de u$s 216.000.

Banco Hipotecario

El Banco Hipotecario cuenta con una tasa de 7,5% para clientes con cuenta sueldo, con un plazo de hasta 15 años y un monto máximo aproximado de u$s 170.000.

La entidad pide un ingreso equivalente a 2,2 salarios mínimos, vitales y móviles.

Sobre esto último vale aclarar que, en la mayoría de los casos, los bancos permiten sumar los ingresos del cónyuge o conviviente para alcanzar el mínimo requerido.

Bancos del Grupo Petersen (Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos y Banco Santa Cruz)

Con fuerte peso en el interior del país, los bancos del Grupo Petersen bajan la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrecen UVA + 7,5% para primera vivienda.

La nueva línea estará disponible desde esta semana, con préstamos de hasta 150.000 UVAs, plazos de hasta 20 años y un proceso de solicitud 100% digital.

Esto es exclusivo para clientes que acrediten sus haberes en los bancos del Grupo (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz).

La nueva línea contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a u$s 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Banco Macro

El Banco Macro, que ya había bajado su tasa antes de la primera licitación, la redujo nuevamente a 7,5% para cuenta sueldo, con plazos de hasta 20 años y sin límite de monto.

Banco Galicia

El Galicia recortó su tasa a 7,5% para clientes con cuenta sueldo, a un plazo de hasta 20 años.

Banco Patagonia

Por su parte, el Banco Patagonia bajó la tasa de 9,25% a 8,5%, con un plazo de hasta 30 años.

Banco Credicoop

En tanto, el Credicoop ofrece 7,5% para cuenta sueldo y 9% para el resto, con plazos de hasta 20 años y un tope de 141.000 dólares.

Además de las tasas y los plazos, cada entidad exige un ingreso mínimo para acceder al crédito y define bajo qué condiciones se pueden sumar otros ingresos al del titular.

ICBC

El ICBC cuenta con una de las tasas más bajas del mercado para créditos hipotecarios: 6,9% + UVA para clientes de cuenta sueldo y 9,9% para el resto, a un plazo de hasta 20 años y un tope de u$s 253.000

Banco Supervielle

El Supervielle recortó su tasa de 15% a 7,5% para quienes cobran su sueldo en la entidad. El plazo estimado es de hasta 20 años con un monto máximo de u$s 207.000.