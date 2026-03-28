Pedir un crédito hipotecario en Argentina parece cada vez más accesible: las tasas bajaron, los bancos compiten por clientes y el mercado inmobiliario recuperó dinamismo. Sin embargo, hay errores concretos que los solicitantes cometen antes de sentarse frente al banco, y que generan el rechazo antes de que el proceso siquiera empiece. No se trata de mala suerte, sino de falta de preparación. 1. Presupuesto mal calculado. Los bancos son tajantes: la cuota no puede superar el 25% o 30%, dependiendo del banco, del ingreso del solicitante o del grupo familiar. Cuando esa proporción se estira más de la cuenta, el crédito se vuelve inviable. El error es buscar propiedades por encima de la capacidad real de pago. Los expertos recomiendan que la cuota represente menos del 25% de los ingresos. De esta manera, si las cuotas se disparan, el impacto financiero será menor. 2. No contemplar los gastos extras. La hipoteca es solo una parte del presupuesto: escritura, impuestos, registro, honorarios, sellados y luego, como propietario, expensas, mantenimiento y seguro. Todo suma y el deudor tiene que ser consciente. 3. Tener un historial crediticio débil. Los bancos revisan absolutamente todo: atrasos, deudas en consumo, juicios, tarjetas al límite e incluso cuántas consultas recientes tiene la persona. Tener demasiados créditos de consumo o tarjetas al límite genera una percepción de sobreendeudamiento. Revisar el propio perfil crediticio antes de pedir el crédito no es opcional, es obligatorio. 4. No tener suficiente ahorro previo. En Argentina, ningún banco presta el 100% del valor de una propiedad. La regla es clara: hasta el 75% en las entidades financieras, con algunas muy pocas excepciones. Sin ahorros para completar la compra, y sin un pequeño colchón para emergencias, la aprobación se complica. 5. Aceptar la primera oferta sin comparar. Es importante investigar y comparar varias opciones de préstamos de diferentes prestamistas para encontrar el mejor crédito para su situación financiera, es decir, analizar tasas, plazos y condiciones puede significar un ahorro considerable a lo largo de los años. 6. No revisar el estado legal de la propiedad- Los metros deben coincidir con los declarados en el Registro de la Propiedad. Si hay ampliaciones sin permiso, sucesiones abiertas, inhibiciones o una afectación a protección de vivienda, la operación se frena. 7. Firmar sin leer la letra chica. Los créditos UVA bajo sistema francés se caracterizan por una cuota inicial en pesos más baja, que luego se ajusta mensualmente según la evolución del valor de la UVA, ligada a la inflación. Ignorar cómo impacta la inflación puede ser muy perjudicial. Y el riesgo final es concreto: “Si el deudor deja de pagar, el acreedor puede ejecutar la propiedad y cobrar capital, intereses, punitorios y gastos judiciales”. Lo básico que cualquier comprador debería chequear incluye: Teniendo en cuenta esta información la persona va a poder acceder al crédito hipotecario sin problemas.