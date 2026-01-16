El sueño de la casa propia | Lanzan créditos destinados a monotributistas para comprar propiedades y sólo se necesita un requisito: cuál es Fuente: Shutterstock

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios para la compra de viviendas en todo el país, la cual se encuentra destinada exclusivamente para monotributistas.

Los préstamos emitidos por BNA están disponibles para la adquisición o el cambio de vivienda única de ocupación permanente e incluso para segunda vivienda en algunos casos. Se trata de una línea actualizable por UVA y respaldada con garantía hipotecaria.

Quiénes pueden solicitar los préstamos para la casa propia

Una de las novedades más destacadas de los préstamos que lanzó el Banco de la Nación Argentina es que los monotributistas están entre los beneficiarios habilitados. Hasta ahora, muchos programas hipotecarios eran más restrictivos para trabajadores independientes, lo que generaba ciertas dificultades para acceder a este tipo de financiamientos.

Asimismo, el sistema de créditos se amplía a trabajadores registrados, jubilados y pensionados. La edad límite para la cancelación de la deuda es de 85 años inclusive y se permiten hasta dos titulares y dos codeudores familiares directos.

En tanto, es importante remarcar que en las provincias de Misiones y Tucumán las solicitudes están limitadas exclusivamente a la adquisición de vivienda única y de ocupación permanente.

Cómo funcionan los créditos para monotributistas

El préstamo es en UVA ajustable por CER y se amortiza con el sistema francés. El plazo máximo es de 30 años con opciones intermedias de 5, 10, 15, 20 y 25 años, lo que permite adaptar la cuota según la capacidad de pago.

Para viviendas únicas de ocupación permanente cuyo valor no supere las 210.000 UVAs el Banco Nación aplica una tasa fija del 6 TNA. En este caso el monto máximo prestable es de 157.500 UVAs.

Para el resto de los usuarios y propiedades de mayor valor el límite financiable llega a 260.000 UVAs con una tasa del 12 TNA. El desembolso es único y la asistencia no puede superar el 75% del valor de compra o tasación, tomando el menor.

Cuáles son los requisitos para acceder al préstamo

Para acceder al préstamo es necesario cumplir condiciones laborales y de antigüedad comprobable. Entre ellas se incluyen