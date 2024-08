Corte Suprema, Macri y el plan de Milei: las definiciones de Francos en un almuerzo con empresarios

El jefe de gabinete G uillermo Francos aseguró que "seguirá bajando la inflación" y le habló "a quienes nos critican" aunque intentó no confrontar con Mauricio Macri como tampoco quiso hacerlo con la CGT y los principales dirigentes sindicales que hoy marchan desde Liniers a Plaza de Mayo. "Les digo miren, en lo que va de los gobiernos de democracia, ningún gobierno ha conseguido tener superávit siete meses seguidos como hemos tenido nosotros, eso es gestión", consideró.

Entre sus declaraciones más contundentes Francos explicó que cree que "la Corte debería ser ampliada" aunque aclaró que se trata de una "posición personal" y no del Gobierno o del Presidente. También planteó que "es una situación muy inequitativa" que se mantuvieran subsidios nacionales al transporte del Área Metropolitana. Hubo risas y bromas cuando contestó que "n o hay ningún conflicto " porque justamente entre los presentes se encontraba Jorge Kogan, secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, a quien acaban de informar el recorte que sufrirán los porteños y Buenos Aires.

Lo mismo buscó evitar pelearse con el sindicalismo. "E n el fondo creo que entienden perfectamente cuál es la dificultad que enfrenta el sistema y el país " refirió y justificó las medidas que toman desde la máxima central obrera en los problemas sociales y algunas presiones.

Guillermo Francos junto al presidente del Rotary Club de Buenos Aires Jorge González Zuelgaray

En su disertación ante el Rotary Club Buenos Aires el funcionario defendió con creces la gestión de Javier Milei que una semana atrás cuestionó el presidente del PRO al relanzar el espacio político que fundó. "La economía está creciendo" destacó y elogió al Presidente, "un hombre de una enorme capacidad". " Uno lo escucha y acepta, él me dice vamos bien y yo acepto ", admitió.

Además comparó la situación en el país con otras naciones con conflictos bélicos, por ejemplo. " Uno dice que tenemos crisis económica permanente pero qué bien estamos en términos de derechos humanos ", resaltó.

El jefe de gabinete de Milei no pudo esquivar la consulta sobre Macri en la ronda de preguntas. "Las críticas que hace trataremos de entenderlas mejor" suavizó el desentendimiento, aunque subrayó que "obviamente que quien preside un partido que está buscando un espacio electoral no puede estar de acuerdo con todo porque su espacio se desdibuja". De todos modos afirmó que "la alianza no está en peligro".

Frente a las elecciones del próximo año se mostró optimista y aseguró que, frente al PRO, "La Libertad Avanza ocupa este sector del electorado, el PRO ocupa uno que está ahí mismo, se definió en la elección presidencial y en el futuro tendrá que definirse



El funcionario bromeó sobre la presencia de periodistas, avisó que mediría sus palabras y contó el principio frustrado de las negociaciones de la Ley Bases y cómo retomó el diálogo con los distintos sectores de la oposición para reformular el proyecto sacando "algunos temas más conflictivos".

Guillermo Francos visitó los tradicionales almuerzos del Rotary Club Buenos Aires

"Me parece increíble, hace menos de un año estaba sentado en una silla de director del BID, en Washington en un lugar muy lindo y ahora estamos en este terremoto polític o", reflexionó tras la presentación que hizo la periodista Clara Mariño a cargo de las disertaciones que tienen lugar cada miércoles en los almuerzos rotarios de los que participa una parte del círculo rojo de la Ciudad.

En esta ocasión se vio a Marcelo Figueras; Luis Ovsejevich; Andrea Grobocopatel junto a su padre; Roberto Planas; Juan Manuel Urtubey; el juez del Tribunal Superior de la Ciudad Luis Lozano -invitado por uno de los socios-; varios embajadores y Liliana Parodi y María Teresa González incorporadas tras una reciente reforma estatutaria que permite que se asocien las mujeres.

" Estamos en un punto de inflexión en la Argentina, de aquí para adelante vamos a entrar en una senda de desarrollo y crecimiento " alentó a los presentes. También reveló un mensaje con datos optimistas para la economía que le envió esta mañana el presidente Milei. Buscó su celular y leyó números del rebote intermensual como el índice construya que se incrementó 12%, la producción de autos con una suba de 38,7% y el mercado inmobiliario con 36%.

" Estamos viendo un panorama muy beneficioso para los argentinos en genera l" dijo y justificó en ese futuro promisorio el apoyo de gran parte de los gobernadores y la firma del Pacto de Mayo. El ministro coordinador se mostró preocupado por los índices de pobreza por lo que en el día de ayer se reunió con monseñor Oscar Ojea y con Jorge García Cuerva quien hoy volvió a pedir, en el Día de San Cayetano, no nos resignemos a que los argentinos debemos vivir mal.

También explicó, desalentando preocupaciones, la alerta que recibió Argentina en materia de seguridad internacional pero aclaró que " no fueron advertencias por situaciones dentro del país ".

Por último y a diferencia de Milei, evitó sentar posición sobre el escándalo en torno a Alberto Fernández y la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género aunque sí lo hizo sobre la causa judicial que investiga supuestos hechos de corrupción en la contratación de seguros y las modificaciones que hizo el Gobierno al respecto.