Córdoba: más de 100 casos compatibles con Ómicron y 800 aislados por un viajero proveniente de EE.UU.

Córdoba vuelve a ser el epicentro de la diseminación de nuevas variantes de covid-19 ante un brote que tiene a 800 personas aisladas y a 110 positivos con características "compatibles" con la variante Ómicron del virus, la cual está expandiéndose con rapidez por todo el mundo y ya fue secuenciada en casi 80 países.

Los contagios se dieron a raíz de una serie de fiestas de egresados que asistieron en el rápido esparcimiento del virus por el alto riesgo epidemiológico que suponen estos eventos y el Ministerio de Salud de Córdoba aún investiga si una viajera proveniente de los Estados Unidos -hermana de un egresado- sería el "caso cero" que explica el brote.

La joven proveniente de Norteamérica cumplió con sus obligaciones ya que la normativa nacional actual no exige realizar un aislamiento preventivo al ingresar desde el exterior y tan solo con un test negativo antes y después del arribo al país los viajeros ya pueden circular con libertad: sólo quienes provengan de África deben realizar una cuarentena de 10 días una vez en la Argentina.



Diego Cardozo, titular de la cartera de Salud cordobesa, fue quién anunció la alta probabilidad de que los casos detectados en este brote sean de la variante Ómicron ya que, tal como indicó en diálogo con Radio Mitre Córdoba, las secuenciaciones genómicas realizadas por el Laboratorio Central de la provincia no indicaron relación entre estos positivos y las tres cepas con mayor circulación en el distrito: Delta, Manaos y Lambda.

En consecuencia, y considerando la rápida trasmisión de los contagios, Ómicron es la primera apuesta de los especialistas para este brote: "La velocidad de la transmisibilidad de esta variante Ómicron nueva es preocupante, asusta. No la vimos ni con la variante Delta", alertó Cardozo.

No obstante, aún se espera la certificación del Instituto Malbrán para confirmar esta información y, tal como indicaron desde el Ministerio de Salud de Córdoba a El Cronista, aún no hay novedades.

"Hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron ", explicó el funcionario provincial.

Además, Cardozo recalcó que desde el Malbrán ya "anticipan que es casi seguro que se ratifique" la presencia de Ómicron en sus pruebas, al igual que los cuatro casos positivos detectados en las localidades de Colonia Caroya y Jesús María que se dieron a raíz de un hombre que volvió de Dubái con su familia con todos los requisitos al día -PCR negativo 72 horas antes y vacunación completa- pero dio positivo días más tardes luego de detectar síntomas leves y de reunirse con múltiples personas.



EL FOCO DEL BROTE

Tal como indicaron fuentes oficiales de la provincia a La Voz, la viajera proveniente de los Estados Unidos que sería el "caso cero" de este brote de Ómicron es la hermana de uno de los egresados de la primera fiesta del Colegio de María del Instituto Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús.

La celebración que reunió a más de 500 personas se desarrolló en un salón con capacidad de hasta 800 individuos por lo que más tarde, a partir de las 23, más gente se sumó a la multitudinaria fiesta junto a los familiares de los egresados que ya se encontraban allí.

Luego de este evento, los estudiantes organizaron un fiesta sólo entre ellos con graduados de otros colegios y amigos mientras que estos mismos asistentes participaron días después en otras fiestas similares de distintos colegios, lo que asistió a la diseminación del virus.

"Es preocupante. No son brotes escolares, sino en ámbitos sociales. Los eventos han sido muy numerosos. Después los chicos siguen en reuniones", indicó Cardozo con preocupación.