OMS: "Nos enfrentamos a un tsunami de infecciones por Covid en el mundo"

La jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Covid-19, la epidemióloga Maria van Kerkhove, alertó de un tsunami de infecciones, exhortó a los gobierno s a acelerar su respuesta al incremento previsto de contagios, y a todos los ciudadanos, a ser conscientes de los riesgos al celebrar la Navidad y por ende, extremar cuidados.



Maria van Kerkhove - Bloomberg

Desde su oficina en Ginebra, la científica fue entrevistada por el diario español El País, fue contundente respecto a la necesidad de que cada persona sea consciente de los cuidados a tomar para celebrar no sólo las fiestas de fin de año sino las vacaciones.



"No hay riesgo cero, pero se puede reducir si todo el mundo se vacuna, si te hacés un test de antígenos antes de ir, si hacés actividades al aire libre, si asegurás una buena ventilación , si limitás el número de personas o si pedís a la gente que sea extremadamente cautelosa".

el impacto de ÓMICRON

Respecto a si Ómicron tiene un impacto menor que otras variantes del coronavirus, respondió que " todavía no lo sabemos, porque acaba de empezar . Muchos de los casos que se han visto son en viajeros, que suelen tener síntomas leves, porque si estás viajando no estás enfermo".

Y advirtió que "cuando el virus Ómicron entre en poblaciones vulnerables, habrá un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte ".

En vistas de que en Reino Unido los contagios por esta nueva variante se están duplicando cada dos días, la científica dijo: "creo que nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo , tanto de (la variante) Delta como de Ómicron".

EXHORTO A LOS GOBIERNOS

Y reiteró la vital importancia de anticiparse, en base a la experiencia de casi dos años de pandemia.

"Se los repito a los gobiernos: no esperen para actuar. Y no me refiero a confinamientos. Antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones , por favor, usen los barbijos, faciliten el teletrabajo, limiten los contactos con otras personas, eviten las reuniones, inviertan en ventilación, aumenten la vigilancia de los genomas del virus y tengan sus hospitales preparados ".



"Ahora es el momento de actuar también contra la variante Delta, porque está haciendo estragos. Incluso en Europa, que tiene altos niveles de vacunación, todavía hay grandes focos de personas vulnerables que no se han vacunado o no tienen la pauta completa.

LA VACUNACIÓN A TODO EL MUNDO

Y lamentó que "en el resto del mundo hay una cantidad enorme (de personas sin vacunar contra el Covid). Y ése es el gran problema, sea la variante que sea. Es esperable que ómicron consiga escapar en alguna medida de la respuesta inmune, pero eso no quiere decir que las vacunas vayan a ser inútiles. Solo significa que puede que no protejan tanto como hemos visto frente a delta. Así que, por favor, vacúnense".

NAVIDAD 2020 Y AHORA



La científica recordó que los peores días de la pandemia fueron los siguientes a la Navidad de 2020, cuando en el mundo se promediaba la cifra de 100.000 muertos por Covid-19 cada semana.

Las vacaciones reúnen a la gente, como debe ser. Lo que pedimos a todas las personas es que sean extremadamente prudentes" y concedió que es muy difícil hacerlo, pero actualizó los motivos esenciales para ello.

"Siempre hay que pensar en los demás, porque, incluso si tú estás protegido, podrías visitar a personas que no lo están y no quieres llevar el virus a nadie". Puntualmente en cuanto a la cena navideña con más de una decena de personas, dijo que como prevención, " la vacunación por sí sola no es suficiente ".

"La vacunación previene la enfermedad grave y la muerte, pero no previene completamente la infección. Así que pedimos que, si vas a participar en reuniones, estés vacunado, te hagas un test antes de ir, mantengas una buena ventilación en la habitación y lleves barbijo cuando sea factible".

Y fue más detallista aún: " te quitas el barbijo para cenar , te tomas un par de bebidas, te das abrazos y no es realista mantener la distancia todo el tiempo, pero tienes que entender el riesgo. Tus acciones tendrán consecuencias".