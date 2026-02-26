En diciembre de 2025, el mapa de ventas en supermercados mostró contrastes muy marcados entre provincias si se comparan dos variables clave: el peso de cada distrito en el total nacional y el nivel de ventas por habitante. Una de las provincias patagónicas representó 8 veces la facturación de una del norte: Neuquén marcó un gasto por habitante promedio de $ 187.689, mientras que en Formosa alcanzó $ 21.381. Neuquén posee 710.814 habitantes, mientras que Formosa posee 607.419 habitantes, según el Censo 2022. En términos de participación, el distrito más grande fue el Gran Buenos Aires, que concentró el 23,2% de las ventas del país. Le siguió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 15,7%, y luego el Resto de Buenos Aires con el 11,3%. Es decir, sólo estos tres distritos explicaron más de la mitad de las ventas totales del mes, dejando en claro que el AMBA y la provincia de Buenos Aires siguen siendo el núcleo del consumo supermercadista. Detrás de ese bloque aparecen las provincias grandes del interior. Córdoba fue la más relevante, con el 9,6% del total, por encima de Santa Fe (5,2%) y de Mendoza (4,9%) Neuquén (4,7%) y Río Negro (4,1%) completaron el grupo de mayor peso relativo dentro de las provincias patagónicas. Más abajo en la escala quedaron Chubut (3,0%), Santa Cruz (2,5%), Entre Ríos (2,1%) y Salta (1,8%), mientras que Tucumán (1,4%), Jujuy (1,2%), Misiones y Corrientes (1,1% cada una), La Pampa (1,0%), San Juan (0,9%), Chaco (0,9%), San Luis (0,8%), Catamarca (0,6%), Santiago del Estero (0,6%), Formosa (0,5%) y La Rioja (0,4%) tuvieron participaciones más reducidas. Sin embargo, cuando se observa el gasto por habitante, el ranking cambia de manera significativa. El promedio nacional se ubicó en $58.898 por habitante, pero varias provincias superaron ampliamente ese valor. Neuquén encabezó el listado con $187.689 por habitante, pese a no estar entre los distritos más grandes en volumen. Tierra del Fuego, con sólo 1,3% de participación, registró $186.232 por habitante, ubicándose también entre los niveles más altos del país. Santa Cruz alcanzó $171.931 por habitante, mientras que Río Negro marcó $144.494. CABA, además de ser el segundo distrito en peso, exhibió un gasto per cápita de $142.312, muy por encima del promedio nacional. En contraste, los 24 partidos del GBA tuvieron un gasto por habitante de $54.689, apenas por debajo del promedio país. El Resto de Buenos Aires marcó $48.596, lo que muestra que el mayor peso relativo no necesariamente implica el mayor gasto individual. Córdoba, con 9,6% de participación, combinó tamaño y dinamismo con $125.494 por habitante, mientras que Santa Fe, pese a su 5,2% de peso, tuvo un nivel per cápita más moderado, de $39.835. En el norte argentino se registraron los valores más bajos por habitante. Santiago del Estero mostró $16.068, Chaco $ 19.010 y Formosa $ 21.381. Estas jurisdicciones, además de tener bajo gasto por habitante, también presentan participaciones reducidas en el total nacional. La brecha es evidente: entre Neuquén y Santiago del Estero hay más de diez veces de diferencia en ventas por habitante. En suma, diciembre dejó en claro que el tamaño de un distrito en términos de ventas totales no siempre coincide con el nivel de gasto individual. El conurbano bonaerense domina por volumen, CABA combina alto peso y alto per cápita, Córdoba se consolida como la provincia más fuerte del interior, y varias provincias patagónicas lideran ampliamente en gasto por habitante pese a tener menor participación relativa. El consumo supermercadista argentino, así, exhibe un doble contraste: concentración en pocos distritos grandes y fuertes disparidades en el ticket per cápita entre regiones.