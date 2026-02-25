En medio de un debate que vuelve una y otra vez sobre la desaceleración de la inflación y la recuperación de la actividad, la voz de los propios empresarios del sector supermercadista introdujo en las últimas horas un matiz llamativo. “A los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables”, afirmó Nicolás Braun, gerente general de La Anónima. Y agregó: “Cuando comparás en términos relativos contra cómo le va a los supermercados en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en el mundo, nos va muy mal”. Las declaraciones de Braun, en una entrevista con Rosendo Grobocopatel, tienen respaldo, aunque con cierto rezago, en el último informe del INDEC sobre ventas en supermercados, el cual mostró que en diciembre de 2025 las ventas a precios constantes cayó 2,8% interanual y retrocedió 3,8% frente a noviembre en la serie desestacionalizada. El dato confirma que el cierre del año no logró consolidar una recuperación sostenida en el principal canal de consumo masivo. En el acumulado de los doce meses, de enero a diciembre, el sector todavía exhibió una suba real de 2,2% frente a igual período de 2024. Sin embargo, el desempeño mensual de diciembre encendió una señal de alerta en un contexto en el que la desaceleración inflacionaria mostró signos de amesetamiento y dejó de traccionar expectativas. Braun describió un escenario de márgenes comprimidos y mayores dificultades para sostener la rentabilidad. “Somos sobrevivientes”, sostuvo en la entrevista. Según el balance de la compañía, el segmento supermercadista —que explicó el 87,39% de sus ingresos— registró una baja del 4,22% en ventas y el resultado operativo se contrajo 46%, afectado por el incremento de costos y salarios, que subieron 9,77% interanual. El panorama no resultó homogéneo entre canales. El informe de centros de compras mostró en diciembre una mejora interanual en las ventas a precios constantes , lo que reflejó una dinámica distinta en rubros asociados al consumo más aspiracional o estacional. En diciembre, las ventas totales a precios constantes en los centros de compras alcanzaron $10.009,5 millones, lo que representó una caída interanual de 2,4%. En contraste, a precios corrientes sumaron $875.044,4 millones y mostraron un incremento nominal de 16,1% frente al mismo mes de 2024. En el acumulado del año, el indicador exhibió una mejora real de 3,4%, lo que marcó un desempeño más favorable que el observado en supermercados, aunque con una fuerte incidencia de rubros como indumentaria, patio de comidas y artículos deportivos. El desagregado muestra que el mayor peso dentro de las ventas lo tuvo “Indumentaria, calzado y marroquinería”, con el 43,6% del total, seguido por “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con 13,7%. En el caso de electrodomésticos y artículos para el hogar, el relevamiento del cuarto trimestre de 2025 también exhibió variaciones positivas interanuales en varios segmentos , en parte apalancadas por promociones y financiamiento. Sin embargo, el comportamiento fue dispar según producto y región, y no alcanzó para compensar la debilidad del consumo cotidiano que se canaliza en supermercados. La brecha entre el desempeño de los grandes centros comerciales y el de los supermercados dejó en evidencia un patrón que se repitió a lo largo del año: mayor selectividad, compras postergadas y una concentración del gasto en eventos puntuales. En el cuarto trimestre, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron $1.719.662,2 millones, con un incremento interanual de 57,3%. Medidas a precios constantes, en cambio, exhibieron una suba de 18,9% frente al mismo período de 2024 . El desagregado mostró comportamientos heterogéneos: mientras que “Equipos de audio, radio y similares” creció 36,2% interanual en términos reales y “Televisores” avanzó 28,5%, otros segmentos registraron variaciones más moderadas, lo que confirmó la disparidad entre categorías. A nivel geográfico, el crecimiento real fue más intenso en la región GBA (22,1%) que en el interior del país (16,4%), lo que también evidenció diferencias en la dinámica de recuperación .