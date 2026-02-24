El mismo día en que se difundió el último balance de la actividad económica de 2025, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en la Casa Rosada al Grupo de los 6 (G-6), que nuclea a los principales representantes de los sectores económicos del país. Desde el Gobierno destacaron las coincidencias de los empresarios con las políticas oficiales. Sin embargo, también hubo advertencias sobre el carácter heterogéneo del crecimiento detrás del índice promedio que mostró una expansión el año pasado. “Cada sector tuvo la oportunidad de exponer sobre su situación”, comentó uno de los protagonistas del encuentro a El Cronista. Del otro lado, la respuesta fue una ratificación del rumbo económico. “Sabíamos que iba a ser complicado para algunos rubros. Eso siempre lo tuvimos en claro. Pero creemos que este año la situación será diferente si no hay un cisne negro”, retrucaron fuentes oficiales. Casi en simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraba en redes sociales el crecimiento del 4,4% anual. Subrayó que once de los quince sectores relevados por el EMAE mostraron mejoras, además del avance mensual e interanual. “A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”. En el G-6 describieron el encuentro como “institucional” y de tono “agradable” con Adorni y el secretario de Comunicación, Javier Lanari. No obstante, remarcaron el carácter dispar de la recuperación. “Hay sectores que, en efecto, crecieron mucho. Otros un poco menos. Y hay sectores que no crecieron en absoluto, todo lo opuesto”, señalaron. La UIA, en particular, hizo foco en los rubros que cerraron en rojo. En algunos casos, se trata de actividades que arrastran dificultades desde hace tiempo y aún no muestran señales claras de recuperación. “El G-6 reafirmó su vocación de diálogo institucional con las autoridades nacionales y su compromiso con el desarrollo sostenible, la generación de empleo y el fortalecimiento del sector productivo argentino”, indicaron en un comunicado conjunto. Y añadieron: “Las entidades coincidieron en la necesidad de continuar trabajando de manera articulada entre el sector público y el privado para consolidar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de los argentinos”. El encuentro había sido solicitado por el G-6 tiempo atrás, cuando Adorni asumió como ministro coordinador. Tras varias postergaciones, la reunión se concretó en una semana decisiva, a días de la sanción definitiva de la Reforma Laboral en el Senado. Adorni puso el acento en el escenario que abre para el sector privado la eventual aprobación de la norma. El G-6 ya se había pronunciado a favor de la iniciativa en la previa de su tratamiento en Diputados, gesto que el funcionario agradeció. Ahora resta que el Senado confirme —o no— los cambios impulsados por la Casa Rosada. Por el empresariado participaron Francisco Gismondi (ADEBA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Rodrigo Pérez Graziano (Unión Industrial Argentina). En el Gobierno resaltaron que los empresarios valoraron el plan económico y respaldaron las reformas orientadas a fomentar la actividad y el empleo. “Hicieron hincapié en que hoy es más importante tener un gerente de producción que un gerente financiero”, deslizaron fuentes oficiales. En diciembre de 2025, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento interanual de 3,5% y un avance de 1,8% frente a noviembre en la medición desestacionalizada. En la Casa Rosada reconocen el impacto dispar del modelo que impulsa Javier Milei, con sectores claramente favorecidos y otros rezagados. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura lideró el ranking con un alza interanual de 32,2%, impulsada por una producción histórica de trigo que alcanzó los 27 millones de toneladas, el mayor volumen de la serie, con un rinde promedio 50% superior al de las últimas cinco campañas. Fue la actividad de mayor incidencia positiva en el EMAE, seguida por la intermediación financiera (14,1% interanual). Según el informe del INDEC, ambos sectores aportaron en conjunto 2,4 puntos porcentuales al crecimiento del índice. “Cuando al campo le bajan las retenciones, el campo acompaña con una mayor producción”, señalaron desde el sector, en línea con el mensaje que transmiten al Ejecutivo. Si bien ponderan el compromiso presidencial de que la reducción de retenciones continuará cuando la economía lo permita y será “permanente”, mantienen la expectativa de nuevos anuncios que profundicen esa senda, no solo en cereales sino también en ganadería, donde los ciclos productivos son más largos. En contraste, cuatro sectores mostraron caídas interanuales. Entre ellos se destacan la industria manufacturera (-3,9%) y el comercio mayorista y minorista (-1,3%), que en conjunto restaron 0,8 puntos porcentuales al EMAE y formaron parte de las preocupaciones trasladadas a la Casa Rosada. El mensaje que dejó la reunión fue claro: respaldo político al rumbo, pero con un llamado de atención sobre las asimetrías sectoriales. El promedio crece; la foto por rubros es más compleja.