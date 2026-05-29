Oficial | Las tiendas y supermercados deberán devolverte el dinero en estos casos: qué dice la ley

La devolución del dinero tras una compra es una de las dudas más frecuentes entre los consumidores en España. Aunque muchas tiendas y supermercados ofrecen cambios o vales comerciales, la legislación establece situaciones concretas en las que el comercio sí está obligado a reembolsar el importe pagado.

La normativa diferencia entre las compras realizadas en tiendas físicas y las efectuadas por internet o fuera del establecimiento. Además, también contempla casos especiales vinculados a productos defectuosos, artículos dañados o incumplimientos de las condiciones de venta.

Según recuerdan organismos de consumo y asociaciones de consumidores, los comercios no pueden imponer un vale cuando la devolución del dinero corresponde por ley.

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Cuándo las tiendas y supermercados deben devolverte el dinero

La legislación española obliga a los comercios a devolver el importe pagado cuando el producto presenta defectos, está dañado o no coincide con las características anunciadas durante la compra.

La Comunidad de Madrid explica que los establecimientos “no están obligados a cambiar el producto ni a devolver el dinero” salvo cuando “el producto esté defectuoso o no cumpla con las características especificadas en la venta”.

En esos casos, el consumidor puede elegir entre:

La reparación del producto

El cambio por otro artículo

La devolución del dinero

Además, las autoridades de consumo remarcan que “en ningún caso podrán obligarle a recibir un vale”. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también recuerda que los comercios deben aceptar devoluciones cuando el artículo tiene una tara o defecto de fabricación.

Compras online: tienes 14 días para devolver el producto

La situación cambia completamente en las compras realizadas por internet, teléfono o fuera del establecimiento comercial. En estos casos existe el llamado derecho de desistimiento.

La normativa europea y española permite devolver la compra sin necesidad de justificar el motivo dentro de un plazo de 14 días naturales desde la recepción del pedido.

La Administración pública española señala que: “El vendedor debe reembolsar el importe abonado en un plazo de 14 días”.

Ese reembolso debe incluir:

El precio del producto

Los gastos de envío iniciales

El mismo método de pago utilizado por el comprador

Además, si el vendedor no informa correctamente sobre el derecho de desistimiento, el plazo puede ampliarse hasta 12 meses.

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En qué casos no tienen obligación de devolverte el dinero

La ley también contempla excepciones. En las tiendas físicas, un comercio puede negarse a devolver el dinero si el producto está en perfecto estado y el cliente simplemente cambia de opinión.

La OCU recuerda que muchas devoluciones en comercios físicos dependen únicamente de la política comercial de cada empresa.

Por eso, algunos supermercados o tiendas:

Ofrecen vales en lugar de dinero

Limitan el plazo de devolución

Exigen conservar el ticket

Restringen ciertos productos

En las compras online tampoco se aplica el derecho de desistimiento a todos los artículos. Existen excepciones para:

Productos personalizados

Bienes perecederos

Contenido digital ya utilizado

Productos precintados de higiene o salud abiertos

Servicios completamente ejecutados

Estas excepciones aparecen recogidas en la normativa de consumo y en el artículo 103 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Qué debes hacer si una tienda se niega a devolverte el dinero

Los expertos en consumo recomiendan conservar siempre el ticket o factura y revisar la política de devoluciones antes de comprar. Si el producto es defectuoso y el comercio se niega a devolver el dinero, el consumidor puede:

Solicitar una hoja de reclamaciones

Presentar una denuncia ante Consumo

Reclamar a través de organismos de arbitraje

Acudir a asociaciones de consumidores

La legislación española protege especialmente los casos en los que el producto no cumple con lo prometido o presenta fallos, ya que el consumidor tiene derecho a una solución sin costes adicionales.