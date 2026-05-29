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La devolución del dinero tras una compra es una de las dudas más frecuentes entre los consumidores en España. Aunque muchas tiendas y supermercados ofrecen cambios o vales comerciales, la legislación establece situaciones concretas en las que el comercio sí está obligado a reembolsar el importe pagado.

La normativa diferencia entre las compras realizadas en tiendas físicas y las efectuadas por internet o fuera del establecimiento. Además, también contempla casos especiales vinculados a productos defectuosos, artículos dañados o incumplimientos de las condiciones de venta.

Según recuerdan organismos de consumo y asociaciones de consumidores, los comercios no pueden imponer un vale cuando la devolución del dinero corresponde por ley.

Oficial | Las tiendas y supermercados deberán devolverte el dinero en estos casos: qué dice la ley
Oficial | Las tiendas y supermercados deberán devolverte el dinero en estos casos: qué dice la leyFuente: ShutterstockShutterstock

Cuándo las tiendas y supermercados deben devolverte el dinero

La legislación española obliga a los comercios a devolver el importe pagado cuando el producto presenta defectos, está dañado o no coincide con las características anunciadas durante la compra.

La Comunidad de Madrid explica que los establecimientos “no están obligados a cambiar el producto ni a devolver el dinero” salvo cuando “el producto esté defectuoso o no cumpla con las características especificadas en la venta”.

En esos casos, el consumidor puede elegir entre:

  • La reparación del producto
  • El cambio por otro artículo
  • La devolución del dinero

Además, las autoridades de consumo remarcan que “en ningún caso podrán obligarle a recibir un vale”. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también recuerda que los comercios deben aceptar devoluciones cuando el artículo tiene una tara o defecto de fabricación.

Compras online: tienes 14 días para devolver el producto

La situación cambia completamente en las compras realizadas por internet, teléfono o fuera del establecimiento comercial. En estos casos existe el llamado derecho de desistimiento.

La normativa europea y española permite devolver la compra sin necesidad de justificar el motivo dentro de un plazo de 14 días naturales desde la recepción del pedido.

La Administración pública española señala que: “El vendedor debe reembolsar el importe abonado en un plazo de 14 días”.

Ese reembolso debe incluir:

  • El precio del producto
  • Los gastos de envío iniciales
  • El mismo método de pago utilizado por el comprador

Además, si el vendedor no informa correctamente sobre el derecho de desistimiento, el plazo puede ampliarse hasta 12 meses.

Oficial | Las tiendas y supermercados deberán devolverte el dinero en estos casos: qué dice la ley
Oficial | Las tiendas y supermercados deberán devolverte el dinero en estos casos: qué dice la ley

En qué casos no tienen obligación de devolverte el dinero

La ley también contempla excepciones. En las tiendas físicas, un comercio puede negarse a devolver el dinero si el producto está en perfecto estado y el cliente simplemente cambia de opinión.

La OCU recuerda que muchas devoluciones en comercios físicos dependen únicamente de la política comercial de cada empresa.

Por eso, algunos supermercados o tiendas:

  • Ofrecen vales en lugar de dinero
  • Limitan el plazo de devolución
  • Exigen conservar el ticket
  • Restringen ciertos productos

En las compras online tampoco se aplica el derecho de desistimiento a todos los artículos. Existen excepciones para:

  • Productos personalizados
  • Bienes perecederos
  • Contenido digital ya utilizado
  • Productos precintados de higiene o salud abiertos
  • Servicios completamente ejecutados

Estas excepciones aparecen recogidas en la normativa de consumo y en el artículo 103 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Qué debes hacer si una tienda se niega a devolverte el dinero

Los expertos en consumo recomiendan conservar siempre el ticket o factura y revisar la política de devoluciones antes de comprar. Si el producto es defectuoso y el comercio se niega a devolver el dinero, el consumidor puede:

  • Solicitar una hoja de reclamaciones
  • Presentar una denuncia ante Consumo
  • Reclamar a través de organismos de arbitraje
  • Acudir a asociaciones de consumidores

La legislación española protege especialmente los casos en los que el producto no cumple con lo prometido o presenta fallos, ya que el consumidor tiene derecho a una solución sin costes adicionales.