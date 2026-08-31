Jubilados y pensionados cobrarán un nuevo bono en septiembre.

A través del Decreto 824/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó la entrega de un nuevo bono para jubilados y pensionados en septiembre.

Se trata de un refuerzo económico de manera extraordinaria que se abonará junto a los haberes del noveno mes del año. Además, se confirmó un incremento en la jubilación mínima.

El Gobierno confirmó un nuevo bono para jubilados y pensionados en septiembre

El Ejecutivo nacional pagará un bono de $ 70.000 a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales manejadas por ANSES, incluyendo la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de 7 hijos (o más).

El decreto 824/2026 establece que se otorgue “ un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) ”, que se abonará en carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno.

Bono para jubilados.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Con la entrega del bono confirmado, los adultos mayores que cobren la mínima recibirán este monto en septiembre

Jubilación mínima en septiembre : $ 428.591,22

Bono extraordinaro: $ 70.000

Total: $ 498.591,22

Vale destacar que las personas que superen los haberes mínimos recibirán también un bono proporcional hasta alcanzar el tope máximo de $ 498.591.

Cuándo cobrarían los jubilados en septiembre según la terminación del DNI

El calendario de pagos de ANSES se organiza de manera escalonada para evitar que todos los beneficiarios cobren el mismo día. La distribución se realiza teniendo en cuenta la terminación del DNI y el monto de la prestación.

Para septiembre, el cronograma previsto comienza el martes 8 de septiembre para los jubilados que perciben el haber mínimo. Luego, las fechas avanzan progresivamente hasta completar las terminaciones del 0 al 9.

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones que superan el haber mínimo