La histórica línea de colectivos 148 retomó sus operaciones bajo la administración de la empresa Misión Buenos Aires. Tras meses de parálisis administrativa y laboral, la compañía anunció el regreso de un servicio clave que une la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense.

De acuerdo con datos difundidos por la empresa, la línea moviliza cerca de 1.035.000 pasajeros por mes con un recorrido de 540.000 kilómetros en el mismo período.

Vuelve un corredor clave entre la Ciudad y el sur del conurbano

El recorrido de la línea 148 cruza diversas localidades de la provincia de Buenos Aires como Crucecita, Gerli, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Quilmes, San Francisco Solano y Florencio Varela.

Regresa una histórica línea de colectivos de Buenos Aires que une CABA con el Conurbano.

Tras cerca de cuatro meses de parálisis que afectaron a miles de usuarios, ya opera en sus seis ramales con frecuencias reforzadas en horas pico:

Ramal A (Plaza Constitución - Cementerio de Florencio Varela): durante los horarios de mayor circulación, los servicios pasan con intervalos de 10 a 14 minutos.

Ramal B (Plaza Constitución - Paraje El Tropezón / La Capilla): conecta Plaza Constitución con distintas zonas del interior de Florencio Varela, con una frecuencia de 20 a 29 minutos.

Ramal D (Plaza Constitución - Villa del Plata por Coronel Lynch): ofrece uno de los intervalos más cortos de la línea, con servicios cada 8 a 11 minutos en hora pico.

Ramal G (Plaza Constitución - San Francisco Solano por José Andrés López): permite llegar hasta Quilmes y cuenta con una frecuencia de 8 a 11 minutos.

Ramal H (Plaza Constitución - San Francisco Solano por Av. Monteverde / Ruta 4): los colectivos circulan con una espera estimada de 8 a 11 minutos.

Ramal I (Plaza Constitución - Av. Donato Álvarez y Av. Monteverde): vincula Plaza Constitución con el partido de Quilmes y mantiene frecuencias de 8 a 11 minutos.

El nuevo nombre de la línea 148

La línea operará bajo la denominación “Misión Halcón”, nombre comercial que fue seleccionado a través de un concurso participativo impulsado por los pasajeros habituales.

La identidad elegida remite a Defensa y Justicia, club de fútbol de Florencio Varela conocido popularmente como El Halcón.