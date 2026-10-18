El sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa momentos de máxima tensión luego de que las principales entidades que nuclean a las compañías de colectivos emitieran una advertencia formal sobre la sostenibilidad de las operaciones.

A través de un comunicado conjunto firmado por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), se anunció que se evaluarán restricciones escalonadas en los servicios nocturnos a partir de este lunes 19 de octubre.

La advertencia no constituye un paro gremial de choferes, sino una decisión patronal motivada por la imposibilidad de afrontar los gastos corrientes de explotación .

Qué líneas de colectivos nacionales estarían alcanzadas y cómo se aplicaría el recorte de frecuencias

El alcance de la advertencia comprende a 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan habitualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense.

Entre los servicios afectados se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

La modalidad elegida para instrumentar la restricción operativa consistirá en una disminución gradual de las frecuencias horarias, priorizando inicialmente la franja nocturna y los horarios de menor demanda.

El alcance de la advertencia comprende a 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan habitualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las cámaras explicaron que el objetivo de administrar los recursos disponibles de esta forma apunta a evitar una paralización total y repentina del sistema, mientras continúan las tratativas con las autoridades nacionales.

Cuáles son los motivos económicos: el rojo de $40.000 millones y la brecha tarifaria

El conflicto económico que desató la alerta empresaria se sustenta en dos factores centrales planteados por las cámaras del sector.

Por un lado, denunciaron un perjuicio financiero de $40.000 millones originado en un error de cálculo en las proyecciones oficiales de recaudación entre los meses de junio y octubre, un desajuste que todavía no fue compensado por el Estado.

Por otro lado, el sector sostiene que los ingresos actuales se encuentran desactualizados frente a los costos reales de mantenimiento y circulación.

Mientras el boleto mínimo de las líneas nacionales permanece congelado desde mayo en $742,81, los cálculos elaborados por las empresas sitúan el costo técnico real de la tarifa sin subsidios en $2.494,13 por pasajero, lo que evidencia una brecha de $1.751,32 o un 70,2%.

A esto se suman las paritarias, el pago del medio aguinaldo de diciembre y los cuestionamientos sobre los índices de operatividad que penalizan la antigüedad de los vehículos en un contexto inflacionario que dificulta la renovación de flotas.