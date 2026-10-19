Siete líneas de colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires comenzaron a exigir la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) a quienes viajen sin abonar el pasaje por presentar el carnet de discapacidad.

La empresa encargada de las líneas comunicó la decisión el pasado 15 de octubre a través de sus redes sociales.

Qué líneas comenzará a exigir DNI para viajar con el CUD

La medida alcanza a las líneas de colectivos 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553 que circulan por Lomas de Zamora y forman parte de Grupo Autobuses.

Oficial | Estás líneas de colectivos exigirán DNI en Buenos Aires para viajar en transporte público con el CUD. FB | Línea 542 Autobúses Buenos Aires

La empresa informó a través de sus redes sociales la nueva disposición. “ A partir de la fecha, la empresa puso en vigencia solicitar a cada pasajero que, al momento de presentar su carnet de discapacidad, el mismo sea presentado con documento en mano ”. En este contexto, advirtieron que quienes no cuenten con DNI no podrán viajar en esas líneas.

Oficial | Estás líneas de colectivos exigirán DNI en Buenos Aires para viajar en transporte público con el CUD.

Ante la entrada en vigencia de esta exigencia, los usuarios deberán considerar las normativas vigentes según la jurisdicción del transporte.

Líneas municipales : en las líneas 540 a 553 tendrán como requisito llevar el documento y el CUD/Pase para evitar contratiempos.

Servicios provinciales y nacionales: las líneas provinciales mantienen la vigencia del Pase Libre Multimodal (PLM) expedido por la cartera de Transporte bonaerense. Para los colectivos de órbita nacional y trenes del AMBA se deberá tramitar la vinculación directa del CUD a una tarjeta SUBE nominada.

Oficial | Estás líneas de colectivos exigirán DNI en Buenos Aires para viajar en transporte público con el CUD.

Qué es el Pase Libre Multimodal y cómo tramitarlo

El Pase Libre Multimodal (PLM) es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires que permite viajar gratis en transporte público bonaerense. El beneficio está destinado principalmente a personas con discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante.

Para tramitarlo se deberá hacer una solicitud a través de los canales habilitados por el gobierno bonaerense y presentar la documentación correspondiente.

Se debe acceder al siguiente enlace, donde se solicitarán datos como DNI y número de CUD, entre otros.