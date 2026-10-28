El Cablebús de Puebla es un proyecto de transporte público mediante teleférico urbano promovido por el gobierno estatal.

El Sistema de Transporte por Cable (STC) de Puebla inició las obras para construir tres estaciones en el Cablebús, luego de obtener las licencias y autorizaciones necesarias. Así lo informó José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del gobierno estatal.

Los trabajos comenzarán en las estaciones Parque Juárez, Parque Ecológico y Amalucan , que forman parte de un proyecto integral de nueve terminales diseñado para conectar diferentes zonas de la ciudad a través de este sistema de transporte.

El objetivo de este transporte público es optimizar la movilidad y disminuir los tiempos de viaje de 100 a 44 minutos.

El funcionario también anunció que, entre el 25 y el 31 de octubre, arribarán al puerto de Veracruz diversos componentes para la obra, incluidos conjuntos de poleas, vigas transversales y herramientas de frenado.

Según García Parra, la fabricación de las piezas registra avances comprobables. Asimismo, afirmó que el valor de los trabajos realizados por la empresa proveedora supera el monto que el gobierno estatal desembolsó hasta el momento para desarrollar el sistema.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto continúa avanzando de acuerdo con los plazos y las etapas contempladas en el calendario de ejecución.

Revisan en Europa los avances de fabricación

Como parte de las tareas de supervisión, una delegación interdisciplinaria del gobierno de Puebla viajó a Zúrich, Suiza, y Austria del 14 al 16 de octubre para inspeccionar los procesos de fabricación y conocer el progreso de los componentes electromecánicos del sistema.

Durante la visita, los representantes estatales recorrieron instalaciones de Doppelmayr, empresa especializada en sistemas de transporte por cable. Allí observaron los procesos de producción de motores, torres, cabinas y del cable portador-tractor, elementos necesarios para el funcionamiento del proyecto.

Cuatro líneas del Cablebús de Puebla

El Cablebús de Puebla estará conformado por cuatro líneas, que conectarán distintos puntos de la ciudad y permitirán reducir los tiempos de traslado.

Línea 1

Conectará el Centro Integral de Servicios (CIS) con el Parque Juárez. En su recorrido incluirá una estación a la altura de Mayorazgo, así como otra en la zona de la avenida 11 Sur y Cúmulo de Virgo. El trayecto tendrá una extensión de 3.78 kilómetros y se podrá completar en aproximadamente 12 minutos.

Línea 2

Partirá del Deportivo Xonaca y contará con una parada intermedia entre el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) y el Parque Ecológico. Esta ruta abarcará 4.9 kilómetros, con un tiempo estimado de recorrido de 16 minutos.

Línea 3

Tendrá como punto de partida el Deportivo Xonaca y llegará hasta el Parque de Amalucan. A lo largo de sus 4.6 kilómetros, tendrá una estación en el Parque Biblioteca “Gilberto Bosques Saldívar”. Se estima que el viaje durará alrededor de 14 minutos.

Línea 4

Será la más corta del sistema: conectará el Parque Biblioteca con la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, ubicada cerca del estadio Cuauhtémoc. Su recorrido será de 1.3 kilómetros y tomará aproximadamente cuatro minutos.

Recorrido virtual de las estaciones del Cablebús

En la conferencia matutina, García Parra presentó un recorrido virtual que permite visualizar la distribución y las características de las nueve estaciones previstas para el Cablebús de Puebla. El material estará disponible en el sitio oficial del proyecto.