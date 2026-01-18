En esta noticia Milei, el político con mayor imagen positiva del país

El gobierno de Javier Milei inauguró el 2026 con una sensación térmica de estabilidad y dominio del tablero político. Con la inflación domada, el dólar anestesiado -y a la baja- y un Congreso “reforzado”, en Casa Rosada confían en que el “combustible” económico será suficiente para transitar cómodamente el camino hacia las presidenciales de 2027.

Sin embargo, bajo la superficie de las encuestas que hoy le sonríen al oficialismo, se esconde un dato silencioso que podría convertirse en el talón de Aquiles de la estrategia libertaria: un núcleo de indecisos e indiferentes que todavía no se decide a firmarle un cheque en blanco al Presidente.

El último sondeo de la consultora Opina Argentina, realizado sobre 3590 casos a principios de enero y al que tuvo acceso El Cronista, muestra una fotografía que a primera vista parece ideal para el Gobierno: La Libertad Avanza lidera la intención de voto con un 44%, nueve puntos por encima de un peronismo que, sumando todas sus vertientes, apenas alcanza el 35%.

Pero el verdadero partido no se juega en esos polos ya definidos, sino en la franja del medio. En otro apartado, el estudio revela que existe un 17% de la población que se define como “Ni-Ni”: ciudadanos que ni apoyan ni se oponen explícitamente al Gobierno nacional.

Este segmento, a menudo invisible en la euforia de los actos partidarios y la batalla de redes sociales, es el que históricamente define las elecciones en Argentina. Para el oficialismo, la luz amarilla radica en la composición de este grupo.

Si bien el Gobierno asume que estos votantes terminaran inclinándose por la opción “menos mala”, los datos muestran que su fidelidad no está garantizada.

Se trata de un electorado que es, en rigor, profundamente anti-kirchnerista. Un abrumador 82% de este segmento desaprueba la figura de Cristina Kirchner. No obstante, que detesten al pasado no significa que amen el presente.

De hecho, dentro de este mismo grupo de indecisos , menos de la mitad (el 46%) aprueba la figura de Javier Milei. Es decir, hay una mayoría silenciosa que rechaza al peronismo, pero que todavía mira con escepticismo al líder libertario

Esta desconexión entre el rechazo a la oposición y la adhesión al Gobierno plantea un desafío estratégico. La Libertad Avanza ha construido su hegemonía sobre la polarización, pero el desgaste de la gestión podría erosionar también a este sector que hoy se mantiene neutral.

En este escenario, si la economía no traduce en una mejora palpable en el bolsillo los números macro positivos, ese 17% podría volverse volátil o buscar terceras opciones, complicando el escenario de victoria en primera vuelta que sueñan en Balcarce 50.

A esto se suma la percepción del contexto social, que sigue siendo mayoritariamente negativa. Según el mismo estudio, el 48% de los argentinos considera que el país está peor en comparación con el año pasado, frente a un 42% que ve mejoras. Es una señal de que el “relato” del éxito macroeconómico no penetró completamente en el tejido social.

En cuanto a la imagen personal del Presidente, Milei logra sostenerse como el político con mayor imagen positiva del país (48%), un logro notable para un mandatario que inicia su tercer año de gestión.

Sin embargo, la polarización es extrema: su imagen negativa alcanza el 51%, superando por tres puntos a la positiva.

El Presidente mantiene su base de apoyo intacta, pero su techo parece duro de quebrar: no logra perforar la barrera del 50% de aprobación para ampliar su base más allá de los convencidos desde la primera hora.

El perfil del votante oficialista se mantiene inalterable y muy marcado demográficamente: hombres jóvenes y de clase media. La brecha de género es otro dato que el oficialismo no logra cerrar, con un apoyo muchísimo más tibio entre las mujeres, quienes suelen ser más sensibles a la percepción del deterioro en el contexto social y los servicios públicos.