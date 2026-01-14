El kicillofismo baraja una fecha para postular a la Corte y suena un cristinista como candidato

Axel Kicillof seguirá hoy desplegando una intensa agenda de gestión en los partidos de la Costa Bonaerense pero, entre los puntos salientes del día aparece un encuentro en el que muchos intentan encontrar los temas de corte más político que atraviesan la realidad bonaerense.

Esta tarde, en la localidad de Villa Gesell, Kicillof se reunirá con dirigentes y en particular con intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que pugna para que la conducción del peronismo quede en manos del gobernador y que sea él quien encabece la fórmula presidencial de 2027.

Quienes trabajan cerca de Kicillof sostienen que la reunión no tendrá los condimentos políticos que todos intuyen, sino que tendrá que ver con la gestión.

“El miércoles tenemos Mar de Ajo, en el Partido de la Costa la Reunion Productiva y, después de eso, en Gesell tenemos la Conferencia de Verano”, graficaron.

La conferencia mencionada es una costumbre de la administración kicillofista desde hace tiempo: se puede esperar que allí, el gobernador y sus ministros muestren los números de la temporada y desplieguen críticas apuntadas a Javier Milei.

Cerca del mandatario dicen que es entendible que la reunión con los intendentes haya generado eco, pero subrayan que no será el “objeto principal del encuentro”.

Sin embargo, el cónclave existirá y se espera que participen los jefes comunales geográficamente más cercanos a Gesell y algunos de los más leales, como el de La Plata, Julio Alak; el de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el de Ensenada, Mario Secco, y el de Berisso, Fabián Cagliardi.

El temario de la reunión difícilmente escape a definiciones políticas. Se está por cumplir un año de la fundación del MDF y, en menos de un mes, se cerrarán las listas para competir por el Partido Justicialista bonaerense.

Los intendentes quieren que Kicillof o una figura de su riñón, preferentemente alguien que haya pasado por la conducción de un municipio, tome las riendas del partido. Allí miran a la exintendenta de La Matanza, Verónica Magario, como una candidata firme.

A pedido del MDF, la Junta electoral que encabeza el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, amplió su tamaño a 13 consejeros: en la nueva composición, ocho responden al kirchnerismo y otros cinco al gobernador bonaerense.

Aunque todos los actores hablen públicamente de unidad y de la posibilidad de una única lista, todo parece indicar que habrá que esperar hasta último momento para saberlo.

Además, podría comenzar a delinearse la estrategia para empujar la eliminación del límite de mandatos para los jefes comunales que rige en la actualidad.

Por último, además de un análisis que incluya los números de la inflación (y su alza en el último semestre como signo negativo de las políticas nacionales) y la reforma laboral que se cocina en el Congreso.