El presidente Javier Milei dejó abierta la posibilidad de que su hermana Karina se lance como candidata en las elecciones de 2027. En una entrevista con CNN en Español, el mandatario evitó descartar ese escenario y utilizó su propia trayectoria política como ejemplo de lo “impredecible” que puede ser el futuro.

Ante la pregunta sobre si descartaba una candidatura de Karina, quien gana cada vez más protagonismo en el espacio oficialista, Milei respondió con una anécdota personal.

Recordó que a fines de 2018, durante un evento en un local bailable ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, el economista Alberto Benegas Lynch (h) lo había apartado para consultarle si tenía intenciones de ingresar a la política. “Me dijo: ‘Javier, usted no se va a meter en esto, ¿no?, porque lo necesitamos en la batalla cultural’”, relató el presidente.

En aquel entonces, Milei le aseguró al académico que no tenía planes de convertirse en político. “Le dije: ‘No, profesor, de ninguna manera, mire dónde estoy’”, contó.

Sin embargo, apenas unos años después, esa promesa quedó completamente superada por los acontecimientos.

Cuando el periodista insistió preguntando si entonces no descartaba una postulación de su hermana, Milei fue claro: “Lo que le estoy diciendo es que no lo sé”. El Presidente explicó que conoce bien los factores que lo llevaron a él a tomar la decisión de meterse en política, pero admitió que se trata de elecciones profundamente personales que cada uno debe evaluar por sí mismo.

Milei también hizo referencia a los costos que implica la vida pública. Habló sin rodeos de “mentiras, calumnias, injurias” y de “la cantidad de aberraciones horrendas” que tuvo que soportar desde que se convirtió en figura política.

“¿Por qué pago todos los costos que pago?”, preguntó. Y él mismo se respondió: “Lo hago por la gloria, lo hago por el bronce”.

El mandatario sugirió que la respuesta sobre las intenciones de Karina solo puede venir de ella misma. “Es una decisión personal y es de cada persona”, afirmó.

Incluso bromeó invitando al periodista Andrés Oppenheimer a preguntarle directamente: “Si quiere, lo invito a ir al despacho de mi hermana, que es el que está acá al lado, y le pregunta a ella a ver si le interesa”.