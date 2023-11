Cómo fue la pasantía de Javier Milei en el Banco Central: cuántos años tenía y qué le pasó

El candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, encendió la polémica en último debate presidencial al mencionar la supuesta pasantía que realizó el representante en el balotaje por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, cuando era joven.

¿Qué pasó en el Debate Presidencial?

El debate presidencial se llevó adelante este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ese contexto, Massa le hizo un pregunta incisiva al candidato libertario: "¿Vos hiciste una pasantía en el Banco Central, no? ¿Por qué no te la renovaron?", puntualizó el ministro de Economía.

Tras el filoso dardo, Massa le cuestionó a Milei si se sentía enojado "con ese rechazo" y si la no renovación de la pasantía era el motivo por el cual quería eliminar el BCRA en un posible gobierno suyo.

Utopía libertaria y restricción K: ¿hacia mil años de kirchnerismo?

Massa remarcó su política de seguridad

Javier Milei: ¿cómo fue la pasantía en el Banco Central?

Según comentó el periodista Alejandro Bercovich, la experiencia laboral de Milei en el Banco Central ocurrió cuando tenía alrededor de 20 años. Además, sostuvo que el candidato de LLA había sido parte de una cohorte de pasantes.

A pesar de que algunos renovaron la pasantía y otros se quedaran en la planta permanente de la institución, según sostuvo, a Milei no se la habrían renovado.

El 27 de septiembre contamos en #BrotesVerdes lo que Sergio Massa le preguntó a Javier Milei hace instantes en el debate: al libertario no le renovaron la pasantía en el Banco Central, ¿será por eso que tiene la fijación de destruirlo? pic.twitter.com/cxMz27gd2U November 13, 2023

Massa acusó a Milei de no querer hacerse el examen psicotécnico

Críticas de Massa a Milei en la previa del debate: "Inestabilidad emocional y falta de praxis de gestión" Urbana 104.3 destacaron que

Por su parte, la periodista María O'Donnell habló sobre el tema en su programa de Urbana Play y destacó al respecto: "Aparentemente (no le renovaron la pasantía) por cuestiones de personalidad, eso es lo que Massa da a entender".

"Dicen que es poco frecuente que el BCRA en condiciones, más o menos habituales, no renueve estas pasantías. Esto me lo dijo alguien que no es oficialista ni mucho menos, que es de la oposición y estuvo en el Banco Central", contó esta mañana.

¿Qué es y que hace el banco Central?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una entidad financiera creada en 1935.

Entre sus funciones destacadas está la exclusividad de emisión de billetes y moneda, regulación de crédito, la acumulación de reservas internacionales, control del sistema bancario y agente financiero del Estado.

¿Por qué Javier Milei quiere cerrar el Banco Central?

El candidato libertario señaló que su propuesta de cerrar esta entidad tiene como argumento que, al tener el monopolio de la emisión de billetes, para Mile su función "se asemeja a la falsificación de pesos". "Falsificar pesos, porque tiene el poder monopólico de emisión, derivado de la condición del peso como moneda de curso forzoso", había dicho en una entrevista con la prestigiosa revista británica The Economist.

Así mismo, destacó que va a terminar con el Banco Central porque es "el origen es la inflación argentina por la emisión monetaria".

Analiza el Gobierno si adapta la estrategia para retomar las micro devaluaciones

Nuevo aumento para jubilados ANSES: ¿de cuánto es la mínima en diciembre 2023?

¿Qué países no tienen banco central?

Los únicos países que no cuentan con un banco central son: