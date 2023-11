El sorpresivo comentario de Jorge Lanata sobre Javier Milei: "No porque creciste..."

Este domingo se llevó a cabo el último debate presidencial del año de cara al balotaje que enfrentará a Javier Milei y a Sergio Massa en un mano a mano por la presidencia el próximo 19 de noviembre.

El primer bloque, el económico, mostró una actuación deslucida del liberal, quién flaqueó en su terreno de expertise ante un insistente Massa que, a fuerza de preguntas cerradas, logró contener las generalmente fuertes críticas de Milei a su gestión económica al frente del Palacio de Hacienda.

Esto le valió al titular de La Libertad Avanza un inesperado comentario negativo del periodista Jorge Lanata, quién suele criticar con fuerza a la actual gestión de la que Massa forma parte: ¿Qué dijo?

El sorpresivo comentario de Jorge Lanata sobre Javier Milei

Tras la finalización del debate, el periodista Jorge Lanata analizó el encuentro en su programa Periodismo Para Todos (PPT) y consideró que el debate mostró a un Massa "pragmático" contra un "ideológico" Milei.

Para Lanata, pese a la "carrera increíble que [Milei] hizo durante estos dos años" en cuanto a su desarrollo político, este no logró lucirse en su exposición de este domingo en la Facultad de Derecho de la UBA, con especial énfasis en su participación en el bloque de Economía, el primero de todos.

"Lo que hoy se vio, quizás, son los déficits de esa carrera para llegar a ese punto. No porque creciste muchísimo vas a estar capacitado para todo, a lo mejor no", señaló el periodista sobre el rol de Milei.



Esta misma opinión compartió el analista político Eduardo Fidanza, presente en la mesa junto a Lanata, quién consideró que, tal vez, Milei demostró en el debate "estar llegando al punto máximo de lo que el amateurismo permite".

"Esto puede hacer que entonces fracase, porque le falta una parte de la carrera", consideró Fidanza sobre la trayectoria política de Milei, la cual contrasta con la larga experiencia de Sergio Massa en la materia.

Según Fidanza, "ambos trataron de demostrar por qué pueden ser presidentes, con una ventaja para Massa que dijo 'Puedo ser presidente porque quiero hacer esto y esto, y esto'".

En contraste, para el especialista "Milei estaba a la defensiva" al insistir sobre una idea: "'Puedo ser [presidente] porque no estoy loco'". Así, la preocupación del liberal por "no irse al pasto le consumió toda la energía porque no hubo propuestas".

Para cerrar, la periodista María Julia Oliván, también participante de la mesa post debate de PPT, compartió datos preliminares de la Fundación PULSAR sobre los efectos del cara a cara entre Massa y Milei de este domingo sobre los espectadores.

La panelista indicó que "la principal reacción fue la indiferencia y la desorientación", en un marco en el que los votantes indecisos "vieron un político profesional versus alguien que era infantil y agresivo, pero político profesional no es 100% positivo".